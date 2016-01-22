Bu Tarz Benim Nur Bozar kimdir? hamile mi? doğurdu mu?

,

yılında

’da doğmuştur . Üniversite öğrenciliği devam etmektedir. Modellik ve mankenlik yapmakta olan Nur Bozar,

yılında

’nın “

” adlı şarkısının video klibinde de rol almıştır.





Bir dönem stil yarışmasıyla ekranlarda boy gösteren ve 2015 yılında Gökhan Şener'le dünya evine giren Nur Bozar annelik heyecanı yaşıyor.

ADINI KUMSAL KOYDU : Önceki akşam anne olan Bozar, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.





Miss Model Off Turkey yarışmasına katılan Nur Bozar, Basın Güzeli ödülüne layık görülmüştür. Nur Bozar’ı

’a benzetmektedirler.

2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı.

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Özlem Özden, Roza Şake, Sara Ayşem Koçoğlu, Tuğçe Ergişi, Meltem Keklik ile yarıştı.

Nihat Doğan'ın konuk jüri üyesi olduğu 15 Kasım 2014 tarihinde Nur Bozar, jüri üyelerinin oylarıyla elendi.

18 Nisan 2015 tarihinde Gökhan Şener ile evlendi. 25 Aralık 2015 tarihinde Kumsal adında bir kız çocuğu oldu.