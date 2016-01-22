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Bu Tarz Benim Nur Bozar kimdir? hamile mi? doğurdu mu?

Bu Tarz Benim'in güzel yarışmacılarından Nur Bozar sonunda bebeğini doğurdu, yarışmanın güzel ismi hakkında tüm merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz

Bu Tarz Benim Nur Bozar kimdir? hamile mi? doğurdu mu?
Nur Bozar1990 yılında İstanbul’da doğmuştur.Üniversite öğrenciliği devam etmektedir. Modellik ve mankenlik yapmakta olan Nur Bozar, 2009 yılında Babutsa’nın “Yanayım Yanayım” adlı şarkısının video klibinde de rol almıştır.

Bir dönem stil yarışmasıyla ekranlarda boy gösteren ve 2015 yılında Gökhan Şener'le dünya evine giren Nur Bozar annelik heyecanı yaşıyor. 



ADINI KUMSAL KOYDU : Önceki akşam anne olan Bozar, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.




2012 Miss Model Off Turkey yarışmasına katılan Nur Bozar, Basın Güzeli ödülüne layık görülmüştür. Nur Bozar’ı Türkan Şoray’a benzetmektedirler.

2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı.

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur YerlitaşKemal Doğuluİvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur BalcıAycan Nurcan ŞencanAyşegül Melisa DoğanBuse DoğanayEsra ÖzüverGizem GülerGizem KayaalpMelek BalkanÖzlem ÖzdenRoza ŞakeSara Ayşem KoçoğluTuğçe ErgişiMeltem Keklik ile yarıştı.

Nihat Doğan'ın konuk jüri üyesi olduğu 15 Kasım 2014 tarihinde Nur Bozar, jüri üyelerinin oylarıyla elendi.

18 Nisan 2015 tarihinde Gökhan Şener ile evlendi. 25 Aralık 2015 tarihinde Kumsal adında bir kız çocuğu oldu. 


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Bu Tarz BenimNur Bozar
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