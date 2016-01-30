Bu sefer Zika virüsü uyarısı hamilelere geldi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behice Kurtaran, hamilelerin özellikle Latin Amerika ülkelerinde sivrisinek ısırmasıyla ortaya çıkarak sorunlu doğumlara yol açan Zika virüsünün görüldüğü ülkelere seyahat etmemesini istedi.

Basında sürekli Zika virüsüyle ilgili haberlerin yer aldığını aktaran Doç. Dr. Behice Kurtaran, "Bugüne kadar adı hiç geçmedi ama bu önemli bir virüs. Hamile bir kadın virüse yol açan sivrisinek tarafından ısırılınca doğacak çocuklar etkileniyor. Bebeklerin kafası normalden küçük oluyor. Sinir sistemini etkileyen guillan barre adı verilen bir sendroma da yol açıyor" dedi.

TEST VE MUAYENE ÖNERİSİ

Zika virüsünün ateş, eklem ağrısı, vücutta ve gözde kızarıklık gibi belirtilerinin bulunduğunu aktaran Kurtaran, şunları kaydetti:

"Hastaların yüzde 80'i belirtisiz bir şekilde bu süreci geçiriyor ama gebe kadınların bebeklerini etkiliyor. Öldürücü bir virüs değil ama yine de etkileri ortada. İnsandan insana bulaşmayan bu virüsün cinsel yolla bulaştığına dair teoriler de var. Virüsün görüldüğü ülkelere seyahat edenlerin kan testi yaptırması, seyahat eden gebe kadınların mutlaka bir kadın doğum uzmanına ayrıntılı muayene olması gerekiyor. Turizmin bu kadar yaygınlaştığı dünyada seyahat edilen bölgelere dikkat edilmesi gerekiyor. Latin Amerika'da görülüyor bu virüs ama o bölgelere seyahat eden bir Danimarka vatandaşında da görüldü. Henüz Türkiye'de görülmedi bu virüs ve aşısı da henüz geliştirilmedi."

Kaynak : DHA