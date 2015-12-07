Bu İllerde Doğurganlık Rakamları Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun nüfus projeksiyonuna göre, Doğu Karadeniz sahil illerinin nüfus artışı durdu. TÜİK'e göre Doğu Karadeniz'in bugünkü nüfusu 2023 yılında yüzde 1 oranında düşecek.

SAMSUN'DA NÜFUS DÜŞÜYOR

TÜİK'in iller bazında doğum ve ölüm hızı, doğum artış oranı ve göç durumunda artan-eksilen nüfus tahminlerini yaptığı projeksiyon hesaplamalarına göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde nüfus artış hızı durmuş durumda. TÜİK'in projeksiyon hesaplamalarına göre, 2012 yılında 1 milyon 251 bin olan Samsun'un nüfusu binde 7 oranında düşüşle 2023 yılında 1 milyon 242 bin 365 olacak.

GİRESUN'DA DOĞUMLAR AZALDI

Yine aynı projeksiyon hesaplamalarına göre 741 bin 371 olan Ordu ilinin nüfusu 2023 yılında yüzde 1.5 artışla 753 bin 396 olacak. 419 bin 555 Giresun'un nüfusu 388 bin 546'ya düşerken, Rize'nin 324 bin 152 olan nüfusu 324 bin 889'a yükselecek. Trabzon'un 757 bin 898 olan nüfusunun ise 2023'te 758 bin 130 olacağı tahmini yapıldı.

ARTVİN DE NÜFUSU AZALAN İLLERDEN

Artvin'in 167 bin 82 olan nüfusu ise büyük bir düşüş göstererek 161 bin 922'ye seviyesine ineceği tahmini yapıldı.

DOĞU KARADENİZ'İN NÜFUSU AZALACAK

Bu duruma göre halen toplam 3 milyon 661 bin 780 olan Doğu Karadeniz illerinin nüfusu 2023'te 3 milyon 629 bin 248'e düşecek.