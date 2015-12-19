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Bu hamle Rusya'yı çılgına çevirir

Başbakan Ahmet Davutoğlu son yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Kırım topraklarında yaptığı işgali tanımadığını ilk kez bu kadar vurgulayarak söyledi ve Ukrayna'ya bir ziyarette bulunacağını açıkladı

Bu hamle Rusya'yı çılgına çevirir
Başbakan Ahmet Davutoğlu son yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Kırım topraklarında yaptığı işgali tanımadığını ilk kez bu kadar vurgulayarak söyledi ve Ukrayna'ya bir ziyarette bulunacağını açıkladı

Rusya'nın Kırım'daki işgalini kabul etmediklerini belirten Başbakan Davutoğlu,"Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya ziyaret yapmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde Ukrayna Cumhurbaşkanını Türkiye'de karşılayacağız" dedi.

Davutoğlu şöyle konuştu;

Dünyanın her köşesinde mazlumlar 1 Kasım gecesi rahat bir uyku uyudu. Bu başarının tek anahtar kelimesi var: Samimiyet, samimiyet, samimiyet... Milletimiz bizim geleceğimiz için her türlü fedakarlığı yapacağımızı gördü ve iradesini bu şekilde ortaya koymuş oldu. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya ziyaret yapmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde Ukrayna Cumhurbaşkanını Türkiye'de karşılayacağız. Kırım'ın Rusya işgalini tanımadık, tanımayacağız.

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Ahmet DavutoğluBaşbakanUkraynaKırım
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