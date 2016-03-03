Bu hafta Survivor'da Gönüllüler den kim elendi? Survivor'da Elenen Kim Oldu?

TV8 kanalı Survivor finalini beklenmedik bir şekilde 2 Mart çarşamba gününe kaydırdı. Survivor ada konseyinde gönüllüler takımı eleme adayı olarak Semih Öztürk'ü çıkarmıştı. Kişisel dokunulmazlığı kazanan Gizem Kerimoğlu da elenmek üzere Efecan Dianzenza adını vermişti. Merakla beklenen Survivor yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Önceki gün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler ada konseyine gitti. Yapılan oylama sonucu Survivor'a bu hafta veda eden isim Aylin Şallı oldu



Konseyde yapılan oylama sonucu SMS 'e çıkacak ilk isim Semih Öztürk olarak belirlendi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Gizem Kerimoğlu SMS'e çıkacak ikinci isim olarak Efecan'ı seçti.

Halkın verdiği oylarla birince olan Semih Öztürk yarışmanın kuralları gereği eleme listesinden çıktı ve yerine Serkay'ın adını verdi. Survivor'da SMS birincisi Semih Öztürk oldu, böylece Semih Özürk eleme listesinden çıkmış oldu. SMS oylamasında Damla ise ikinci oldu Semih Öztürk, Serkay Tütüncü'yü eleme listesine koydu. Damla'nın 3. adayı ise Aylin olmuştu.

SMS'te en çok oyu alan ikinci isim Damla Can elenmek üzere üçüncü adayı Aylin olarak belirledi.

Efecan, Serkay ve Aylin'in arasında geçen oylamada adaya veda eden isim Aylin Şallı oldu.

SURVİVOR ELEMESİ NEDEN ERTELENDİ?

Survivor elemesi artık çarşamba günleri yayınlanacak. Yayın günlerini değiştiren Acun Ilıcalı haftada 5 gün Survivor izlettirecek. Haliyle salı günü yapılan SMS oylaması da çarşamba gününe kaydı. Artık Survivor finali çarşamba günleri gerçekleşecek. Survivor TV8 kanalında cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri yayınlanacak.

SURVİVOR SMS SONUÇLARI KİM BİRİNCİ OLUR?

Survivor gönüllüler SMS sıralaması ve oylama sonuçları acunn.com sitesi tarafından yarın açıklanacak. Survivor SMS sıralamasında birinci olacak isim de elenmesi için bir ismi verecek. Böylece elemeye 3 isim çıkacak. Bu durumda Survivor gönüllüre SMS sıralamasına bakılacak ve sonuçlara göre sonda olan isim elenecek.

SURVİVOR 2016'DAN KİM ELENDİ?

Survivor adasında Semih Öztürk ve Efecan Dianzenza'nın yanına gelecek ismi SMS oylaması sonuçlarına göre birinci olan isim belirleyecek. Birinci olan ismin vereceği kişiyle birlikte 'kim elendi' sorusunun yanıtı için gönüllüler SMS sıralamasına bakılacak. Survivor SMS sıralaması sonuçlarına göre en sonda olan isim elenecek.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor 2016 adasından elenen ilk isim geçen hafta belli olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı SMS oylamasına çıkmıştı. İsmi yazılanlar ise Tuğba Özay ile Yılmaz Morgül olmuştu. Survivor ünlüler SMS sıralamasında birinci çıkan Avatar Atakan performansa dayalı olarak isim verince elenen kişi SMS sıralamasında da en sonda olan Yağmur Özdemir olmuştu.

SURVİVOR SEMİH ÖZTÜRK GİZEM KERİMOĞLU İFŞASI

Efecan Dianzenza ve Semih Öztürk'ün kaderini Survivor gönüllüler SMS sıralaması sonuçları verecek. Bu sebeple de Survivor SMS sıralaması çok büyük önem taşıyor. Hal böyle olunca da Semih Öztürk tüm planlarını SMS oylaması üzerine yaptı. Bu planları ifşa eden ise Ütopya'dan sevgilisi olan Kurretülayn Matur oldu.

Kurretülayn Matur'un açıklamasına göre Semih Öztürk tüm SMS'lerin kendisine atılmasını, yakın arkadaşı diye 'Gizem Kerimoğlu'na oy verilmemesini istedi.

SEMİH ÖZTÜRK'ÜN SEVGİLİSİ KURRETÜLAYN MATUR İFŞA ETTİ

Kurretülayn Matur sevgilisi Semih Öztürk'ün SMS oylaması stratejisini İnstagram hesabından paylaştığı şu sözlerle ifşa etmiş oldu; " Bugün günlerden #Survivor , #SemihÖztürk 'e destek olma zamanı ! Oylar sadece Semih Öztürk ' e atılacaktır. Kendisinin de isteği budur.

Yanındaki yarışmacı arkadaşlarına sempati duyabilirsiniz ama kendisi Tek Yarışmaktadır.

Semih ' e atılan oyların bölünmesini bizde kendiside istememektedir..."