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BTK düzenleme yaptı! Yeni kural getirdi!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, (BTK) yeni bir sistemsel cezayı daha da netleştirdi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, (BTK) yeni ceza aktif sisteminde yer alan başarılı kategorileri ile bir kez daha arz etti. İşte BTK'nın yeni kuralı...
12 Aralık 2015 Cumartesi 23:42
BTK yeni bir sistemsel cezayı daha kestirdi, BTK yeni ceza aktif sisteminde yer alan başarılı kategorileri ile bir kez daha arz etti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na bağlı olan Telekomünikasyon İletişim Kurumu Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’in mahkeme kararlarına rağmen teröre teşvik eden paylaşımları çıkartmadığını tespit etti.
150 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI
Türkiye’den elde ettiği gelirlerden vergi ödememek için ofis açmayı reddeden sosyal medya sitesi, Türkiye’nin taleplerine olumlu cevap vermedi.
Twitter’in halkı teröre teşvik eden , terörle mücadele eden emniyet güçlerinin resimlerini yayınlayarak onları açık açık hedef gösteren, halkı kin, nefret ve şiddete yönlendiren içeriklerin mahkemem kararlarına rağmen çıkarılmaması üzerine BTK’ya bağlı TİB tarafından 150 bin lira idari para cezası kesilmesi kararı verildi.
5651 YASA KAPSAMINDA
BTK’nın Twitter’a kestiği idari par cezasının 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesi kapsamında kesildiği öğrenildi. BTK tarafından kesilen idari para cezasının Twitter’e tebliğ edildiği belirtildi.
SAN FRANSISCO’YA GÖNDERİLDİ
BTK yetkilileri Twitter’in bütün uyarılara ve mahkeme kararları olmasına rağmen birçok paylaşımı çıkartmadığına dikkat çekiyor. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın Twitter Başkan Yardımcısı ile Ankara’da yaptığı görüşmede de mahkeme kararlarının uygulanması istediği öğrenildi.
BTK, 27 Kasım 2015 tarihinde müeyyide kararını, şirketin Türkiye’deki yetkili avukatlık bürosuna ve San Fransisco’daki şirket merkezine gönderdi. BTK yetkilileri bu cezanın ceza, Türkiye’de Twitter’a kesilen ilk para cezası olduğuna dikkat çekti.
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