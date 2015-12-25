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Böyle intihar şekli görülmedi

Manisa'da yaşanan olayda bir mahkum intihar etmek için 13 adet pil yuttu, acil servise kaldırılan mahkum'un röntgen çekimleri sonrası teşhis edilen piller ameliyat ile çıkarıldı

Böyle intihar şekli görülmedi
 Manisa'da yaşanan olayda bir mahkum intihar etmek için 13 adet pil yuttu, acil servise kaldırılan mahkum'un röntgen çekimleri sonrası teşhis edilen piller ameliyat ile çıkarıldı

Manisa T Tipi Cezaevinde kalan 26 yaşındaki Ş.K., kaldığı koğuşta 13 pili arka arkaya yutarak intihar teşebbüsünde bulundu.

13 KALEM PİL ÇIKTI

Aynı koğuşta kalan arkadaşlarının olayı fark etmesi ve şahsın fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.K.'ya acil serviste müdahale edildi. Yapılan muayene sonrası röntgeni çekilen Ş.K.'nin midesi ve kalın bağırsaklarında 13 kalem pil olduğu saptandı.

PİLLERİN HEPSİ ÇIKARTILDI

Manisa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant tarafından ameliyata alınan Ş.K.'nın midesi ve kalın bağırsağından 13 kalem pil çıkartıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ş.K.'nın bir süre gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilerek tekrar ceza evine gönderileceği belirtildi.

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