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Bonzai Kullandı Mahalleli Fark Etmese Canından Olacaktı

Bursa'da gerçekleşen olayda Bonzai adlı uyuşturucu madde kullanan genç adam hastanelik oldu, Anadolu Mahallesi Kader Sokak’ta gerçekleştiği bildirilen olayda Mahalle sakinlerinin farketmesi ile bulunan genç hastaneye yetiştirildi

Bonzai Kullandı Mahalleli Fark Etmese Canından Olacaktı
 Bursa'da gerçekleşen olayda Bonzai adlı uyuşturucu madde kullanan genç adam hastanelik oldu, Anadolu Mahallesi Kader Sokak’ta gerçekleştiği bildirilen olayda Mahalle sakinlerinin farketmesi ile bulunan genç hastaneye yetiştirildi
Olay, Anadolu Mahallesi Kader Sokak’ta meydana geldi. Bonzai kullandığı öne sürülen genç, mahalle sakinleri tarafından baygın halde bulundu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 25 yaşındaki S.K.’yı Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şuuru yerinde olmayan genç, sağlık ekibinde görevli 3 kişi tarafından güçlükle ambulansa taşındı. Ayakta zor duran genç, sedyeye ise çok zor yatırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirildi. Vatandaşlar, mahalleye birçok yabancının gelerek bonzai kullandığını ileri sürdü. Baygın halde hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alınırken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
Kaynak : İHA

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HastaneBonzai
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