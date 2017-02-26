BluTV kimin? Blu tv nasıl kullanılıyor? Blu Tv ücretli mi?

Blu tv reklama ayırdığı bütçesi sayesinde bir anda herkesin konuşmaya başladığı bir proje haline geldi. Peki Blu tv kimin? tam olarak ne iş yapıyorlar? Blu TV ücretli mi? Haberimize bu soruların yanıtlarını alacaksınız.



Blu tv nedir?



Blu TV aslında bu zamana kadar pek çok internet kullanıcısının karşılaştığı bir sistem. Dünyada ve Türkiye'de yayınlanan dizilerin bulunduğu bir tv, dizi ve film izleme sitesi. Fakat en büyük özelliği sitenin tamamen yasal olması. Korsan siteler gibi hak yemeden, dizi sahiplerinin de haklarının ödendiği bir platform. Aynı zamanda kendisine ait dizileri de olan blu tv'nin şu ana kadar 30 bin ile 40 bin üye topladığı tahmin ediliyor.



Şirket kendisini şöyle tanıtıyor:





BluTV istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan, Doğan Holding çatısı altında kurulmuş bir dijital televizyondur. İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden her ay güncellenen yerli ve yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam, yetişkin içeriklerine ve en önemlisi sadece BluTV’de bulabileceğiniz BluTV üyelerine özel yerli yapımlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Blu TV Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Holding'e ait bir markadır.Blu TV tüm yayıncıların haklarını ödediği ve tamamen yasal bir platform olduğu için ciddi bir maliyeti kaldırmak durumunda. Bu bütçeyi ya reklamla ya da abonelik ücreti ile temin etmek durumunda. Blu TV'de hiç reklam da bulunmadığı için abonelik ücretli. Abonelik ücreti ise 9,90 T