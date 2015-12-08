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Blackberry Priv’i görenler şaşırıyor

Blackberry’nin Android tabanlı sürgülü telefonu priv’in fiyatı belli oldu. Türkiye’deki fiyatı 3.500 TL olan telefon İphone 6s in fiyatını geçti.

Blackberry Priv’i görenler şaşırıyor
 Blackberry’nin Android tabanlı sürgülü telefonu priv’in fiyatı belli oldu. Türkiye’deki fiyatı 3.500 TL olan telefon İphone 6s in fiyatını geçti.
Akıllı telefon piyasasında Apple ve Samsung ile rekabet edemeyen BlackBerry, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni modeli Priv'in tanıtım videosunu yayınlamıştı.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Yapılan tanıtımların ardından satışa çıkan telefonun Türkiye fiyatı da belli oldu. BlackBerry Priv'in Türkiye satış fiyatı 3499 TL olarak belirlendi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1440x2560 piksellik çözünürlük ve 544ppi piksel yoğunluğuna sahip 5.4 inçlik bir ekranla gelecek olan BlackBerry Priv, gücünü Snapdragon 808’den alacak. GPU tarafında Adreno 418’den yararlanacak olan telefonda 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı yer alacak. BlackBerry Priv’de microSD kart desteği de bulunacak.
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