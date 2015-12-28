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Bizans Oyunları fragmanı film izle
15 Ocak 2016'da vizyona girecek filmde yönetmenlik koltuğunda Kahpe Bizans yönetmenliğinide yapan Gani Müjde oturuyor, filmin başından sonuna kadar kahkaha tufanı kopacağı fragmanındanda açık ve net belli oluyor, Bizans Oyunları fragmanı film izle gibi bilgileri haberimizde bulabilirsiniz
28 Aralık 2015 Pazartesi 15:37
15 Ocak 2016'da vizyona girecek filmde yönetmenlik koltuğunda Kahpe Bizans yönetmenliğinide yapan Gani Müjde oturuyor, filmin başından sonuna kadar kahkaha tufanı kopacağı fragmanındanda açık ve net belli oluyor, Bizans Oyunları fragmanı film izle gibi bilgileri haberimizde bulabilirsiniz
Güney Amerika’nın sıcağı Mayalar'ın canına tak ettirir ve taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu’ya göç etmeye karar verirler. Bağcılar civarına yerleşen Mayalar, Türk boyları ile kaynaşır ve Güney Amerika’nın tekniğini Anadolu’nun kültürüyle birleştirirler. Ama kısa zamandaki bu yükselişleri komşuları olan Bizans’ın dikkatini çeker. Barışsever Bizans Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranıdır ama imparatorluk içerisinde karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris'in entrikalarına engel olamaz....
İlki 2000 yılında vizyona giren ve izlenme rekorları kıran Kahpe Bizans filminin 15 yıl aradan sonra gelen ikinci filminde senaryo yine Gani Müjde'ye ait. Filmin başrollerinde Gürkan Uygun, Tolgahan Sayışman, Gonca Vuslateri, Ünal Yeter, Murat Dalkılıç ve Tuvana Türkay yer alırken, kadroda kendilerine Nazmi Kırık, Altuğ Yücel, Ebru Aykaç, Hazal Şenel, Özge İnce, Ömür Özdemir, Anıl Altınöz, Oğuzhan Uğur, Caner Erdem, Tahsin Hasoğlu isimleri eşlik ediyor.
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