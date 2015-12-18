Bitlisli ailenin şeker hastalığı yüzünden hayatı karardı

Bitliste bir aile şeker hastalığı ile mücadele ediyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde şeker hastalığı yüzünden ayaklarını kaybeden 9 çocuklu Şınık ailesinin 3 ferdi, hayırseverler ve yetkililerden yardım eli uzatmalarını istiyor. Şeker hastalığı, Benekli köyünde yaşayan Şınık ailesinin 9 ferdinden 3’ünün hayatını kararttı, ailenin diğer 5 bireyi de aynı hastalıkla mücadele ediyor.

Sol bacağı dizden aşağısı kesilen 52 yaşındaki Kerem Şınık, AA muhabirine, şeker hastalığına 4 yıl önce yakalandığını söyledi. Şınık, 9 kardeş olduklarını, kendisi ve 2 kardeşinin aynı hastalık yüzünden ayaklarının kesildiğini belirterek, şöyle konuştu: “Üçümüzün ayağı kesildi. Bir erkek ve 4 kız kardeşimde de şeker hastalığı var. Hastalığa yakalanmadan önce taksicilik yapıyordum ancak 4 yıl önce şeker hastalığına yakalandım ve sol bacağım dizden aşağı kesildi. Kalp rahatsızlığım da var. Şu anda iki stent takılı. Maddi durumumuz iyi değil. Geçimimizi zorlukla karşılıyoruz. Kardeşlerim de şeker hastalığına yakalanınca tedavimiz için taksimi, arsamı ve hayvanlarımı sattım. Maddi durumum iyiydi. Bu hastalık için her şeyimizi sattık.”

Şınık, 12 çocuk sahibi olduğunu, geliri bulunmadığı için evlatlarının okul masraflarını karşılamakta sıkıntı yaşadığına dikkati çekerek, hayırseverlerden ve devletten yardım beklediklerini anlattı.







“Akülü araç verilmesini talep ediyorum”

Şınık, “Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorum. Üç ayda bir engelli maaşı alıyorum. Başka gelirim yok. Evde bakım hizmeti de alamadık. Yetkililerden bana ve kardeşlerime akülü araç verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

48 yaşındaki 5 çocuk babası Ekrem Şınık da daha önce elektrik işi yaptığını, hastalık nedeniyle 2009’da iki bacağının kesildiğini kaydetti. Şınık, “Tatvan Kaymakamlığı bize bir ev yaptı. Engelli maaşı da alıyorum. İlk önce benim, sonra kardeşimin, daha sonra da geçen yıl ağabeyimin ayağı kesildi. Ayrıca, şeker hastalığı bir kardeşimin gözüne, 4 kız kardeşimin ise vücudunun değişik yerlerine vurdu. Ailemizde bu hastalık var. Annem de şeker hastasıydı ve bu hastalıktan dolayı vefat etti” ifadelerini kullandı.