Bitlis ve Bingöl'de PKK' Sığınağına Operasyon

Bitlis Tatvan'da terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 12 sığınak ve barınakta çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 10. Komando Tugay Komutanlığınca, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Komando Çavuş Süleyman Moran - 1" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik güçlerince köyün kırsalında yapılan arazi aramasında, terör örgütüne ait 12 sığınak ve barınağın belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda tespit edilen sığınak ve barınaklarda, 50 Kalaşnikof mermisi, 1 Kalaşnikof dürbün monte hamili, telsiz şarj cihazı, 2 sırt çantası, 4 kutu silah yağı, bidon, testere, balta, bıçak, 2 şemsiye, bölge haritası, 50 sayfalık örgütsel doküman, 2 kadın teröristin fotoğrafları ile kimlikleri ve 10 battaniye, 17 ayakkabı, mont, 10 erkek giysisi, 50 metre sera naylonu, sabun, çaydanlık, demlik, yemek kabı ve bardak bulunmuştur. Söz konusu malzemelerin bir kısmı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiş, geriye kalanlar da yapılacak soruşturmaya esas olmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığına getirilmiştir."



Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

BİNGÖL'DE DE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Bingöl'de Şeytan Dağları ve Maltepe Vadisi'nde düzenlenen 'Şehit Jandarma Onbaşı Dursun Sertan2' isimli terör operasyonunda, 2 sığınak içerisindeki çok sayıda yaşam ve mühimmat malzemesiyle yerle bir edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 26 sığınak tespit edildi. Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları ve Maltepe Vadisi'nde ağır şartlarında gerçekleştirilen ve 72 saat süren operasyonda, içerisinde çok miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde, yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme bulunan 26 sığınak ele geçirildi. Sığınaklardan birinde örgüt tarafından infaz edildiği değerlendirilen bir teröristin cesedi de bulundu.