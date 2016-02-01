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Bisiklet yarışında büyük şok!

Belçika'da düzenlenen Bisiklet yarışında Femke van den Driessche'nin bisikletinde motor düzeneği farkedilince yarışı yarıda bıraktı!

Bisiklet yarışında büyük şok!

 Belçika'nın Heusden-Zolder bölgesinde gerçekleştirilen 2016 Cyclo-cross Dünya Şampiyonası'nda herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Kadınlar 23 yaş altı kategorisinde yarışan Belçikalı sporcu Femke Van den Driessche'nin bisikletinde motor tespit edildi.

YARIŞI YARIDA BIRAKTI

Driessche, bisikletinde yaşadığı sorun nedeniyle dünkü yarışı yarıda bıraktı. Yarış sonrası bisikleti kontrol eden yetkililer de, motor aksamına rastladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Bisiklet Birliği (UCİ) Başkanı Brian Cookson da, "Motor bulduğumuz doğru, bu bir sır değil. Bunun teknolojik doping olduğuna inanıyoruz. Teknolojik dolandırıcılık kabul edilemez. Sporcu hakkında soruşturmayı başlatacağız" ifadelerini kullandı.

EN AZ 6 AY MEN YOLDA

En son yapılan motorlu veya teknolojik dopinge ilişkin düzenlemeler sonrası bu kuralı ihlal edenlere en az 6 ay men ve 20 bin - 200 bin arası İsviçre Frank'ı ceza verilmesi kararlaştırılmıştı.

Belçikalı sporcu Femke Van den Driessche'nin bu "mekanik skandal" sonrası alacağı ceza merakla bekleniyor.
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Bisiklet
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