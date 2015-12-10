Bir kötü haber de ABD’den Türk ihracatçılarına geldi

Türkiye’den giden gıda ürünlerinde salmonella bakterisi, hepatit ve zararlı haşere kalıntılarına rastlayan ABD’nin, artık Türk ürünleri için belgelere güvenmediği ortaya çıktı.

Ekonomi Bakanlığı, ticarette teknik engelleri çözmeyi amaçlayan internet sitesini erişime açtı.

‘Terör’ incelemesi

İhracatçı Türk işadamlarına uyarılarında bulunulan sitenin ABD ile ilgili bölümünde, bu ülkeye yapılan gıda ihracatında sorun yaşandığı belirtilerek, “Ülkemizden yapılan gıda ürünleri sevkiyatında ABD gümrüklerinde FDA tarafından yapılan rutin kontrollerde zaman zaman salmonella bakterisi veya hepatit gibi hastalıklara ya da temel tarım ürünlerinde zararlı haşere kalıntılarına rastlanmaktadır. Bu tip ürünler ABD gümrüklerinde alıkonulmaktadır. Neticesinde, ihracatçılarımız tarafından ürünün sevkiyatı öncesinde ülkemizde yapılan test ve analiz sonuçları ABD’nin ilgili otoriteleriyle paylaşılmakla birlikte, söz konusu test sonuçları çerçevesinde ürünlerin salıverilmesi mümkün olmamaktadır. Yani FDA tarafından yapılan test ve analizler belirleyici rol oynamaktadır” denildi.

Bakanlık uyarısına göre, ithal ürünlere hem gümrük hem piyasaya çıkış safhasında kontrol getiren ABD, “Terörizme Karşı Gümrük-Ticaret Ortaklığı (CTPAT)” kapsamında da muayene yapıyor.

ABD, gıda ürünlerinin yanı sıra patlayıcı ve kimyasallar konusunda da sıkı inceleme yapıyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) gıda konusundaki yetkilerinden birisi de ihracatçı şirketi yerinde incelemek.

Bakanlığın uyarısına göre ABD’ye mal satmak isteyen Türk şirketler, ABD’li şirketler gibi önceden FDA’ya kayıt olmak zorunda. Amerikan makamlarının sıkı tuttuğu bir diğer alan da ülkeye sokulmaya çalışılan korsan CD ve Kitap gibi ürünler. ABD açısından bir diğer kritik nokta da daha önce çelik boru üreticilerinin takıldığı anti-damping önlemleri.