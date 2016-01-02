Bir Garip Aşk 40. Son bölüm fragmanı Dizi izle

Arnav, Khushi’nin Nanda Kishore ile birlikte vakit geçirmesine tahammül edememektedir. Ancak inadı yüzünden bu konuda herhangi bir şey söylemez. Khushi ise onun yanında olmaktan şikayetçi değildir. Öte yandan Shyam, Khushi’nin güvenini kazanmak için büyük bir plan hazırlamaktadır.

40. Bölüm

Kokteyl devam etmektedir. Orada bulunan dans öğretmeni Madhubala Khushi ve Arnav’ın yeniden dans etmelerini ister ancak her ikisi de bu teklifi geri çevirir. Khushi ile arasında soğuk yeller esen Shyam ise onun güvenini yeniden kazanabilmek için planlar hazırlamaktadır. Diğer yandan Nanda Kishore ile Khuhsi arasındaki yakınlaşma devam etmektedir. Arnav, Nanda Kishore’yi Khushi ile telefonda konuşurken yakaladığında içindeki kıskançlık duygusunun harekete geçtiğini fark eder. Nişan hazırlıklarına devam eden Madhumati, Khushi’ye eski nişan elbisesini giyip giyemeyeceğini sorar. O ve Garima damadın ailesine hangi hediyelerin alınacağı konusunda tartışmaktadır. Romantizme önem veren kişiliğiyle Nanda Kishore, Akash ve Payal’ın yılbaşı gecesini birlikte geçirmeleri için çalışmaktadır.



‘Bir Garip Aşk’ hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal 7 ekranlarında…

Künye

Yönetmen: Arshad Khan, Lalit Mohan

Oyuncular: Barun Sobti, Sanaya Irani, Vishesh Bansal, Daljeet Kaur Bhanot, Abhaas Mehta, Deepali Pansare, Akshay Dogra

Yapımcı: 4 Lions Films

Diğer Adı: Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?