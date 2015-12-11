Bir Garip Aşk 25. Son Bölüm Fragmanı izle

Bir Garip Aşk 25. Bölüm izle - 11 Aralık 2015 Cuma

KHUSHİ SHYAM İLE EVLENMEK İSTEMİYOR

Khushi Shyam ile evlenmek istemediğini Shashi’ye söylerken Shyam bu konuşmaya kulak misafiri olacaktır. Akash Payal’a karşı hissetiklerini Anjali ile paylaşır. Khushi’nin başına gelen talihsiz bir kaza onun Arnav ile yakınlaşmasını sağlar.

Bir Garip Aşk 25. Bölüm

Khushi Shyam’ın hastane masraflarının Arnav tarafından karşılandığını öğrenecektir. Akash Manaroma’nın kötü davranışlarından dolayı Payal’dan özür diler. Diğer yandan Khushi ile konuşan Madhumati ondan Shyam ile evlenmesini isteyecektir ancak Khushi bu konuşmadan rahatsız olur ve konuyu kapatır. Akash ise Anjali’ye Payal’ı sevdiğini söylemeye karar vermiştir ancak beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Talihsizliklerin bir türlü peşini bırakmadığı Khushi yine Arnav tarafından kurtarılacaktır. Bu durum her ne kadar Khushi’yi utandırıyor olsa da Arnav ile arasında bir yakınlaşma olmasını sağlamaktadır. Shahsi’nin bakımı ile ilgilenen Khushi ona ilacını verirken Shyam ile evlenmek istemediğini . söyler. O sırada yan odada bulunan Shyam bu konuşmaya kulak misafiri olacaktır. Ayrıca Akash Payal için aldığı hediyeyi ona vermeye karar verir. Bakalım Payal bu hediyeyi kabul edecek mi?