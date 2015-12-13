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Bingöl'de PKK’ya ağır darbe! Bakın neler ele geçirildi!

Bingöl’de Şeytan Dağları ve Maltepe Vadisi’nde düzenlenen ‘Şehit Jandarma Onbaşı Dursun Sertan2’ isimli terör operasyonunda, 2 sığınak içerisindeki çok sayıda yaşam ve mühimmat malzemesiyle yerle bir edildi. Sığınaklardan birinde örgüt tarafından infaz edildiği değerlendirilen bir teröristin cesedi de bulundu.

Bingöl'de PKK’ya ağır darbe! Bakın neler ele geçirildi!

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 26 sığınak tespit edildi. Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları ve Maltepe Vadisi’nde ağır şartlarında gerçekleştirilen ve 72 saat süren operasyonda, içerisinde çok miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde, yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme bulunan 26 sığınak ele geçirildi. Sığınaklardan birinde örgüt tarafından infaz edildiği değerlendirilen bir teröristin cesedi de bulundu.
 
ELE GEÇİRİLEN MALZEME
 
Açıklamada, operasyon kapsamında ele geçirilen malzeme listesinde şunlar yer aldı:

“1 adet bixi hafif makinalı tüfek, 5 ad. el bombası, 2 adet kaleşnikof piyafe tüfeği, 2 adet yaesu el telsizi,15 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet yaesu araç telsizi, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği süngüsü, 1 adet dürbün, 8 adet hücum yeleği, 11 adet sırt çantası, 5 kg’lık patlayıcı, 20 kg. amonyum nitrat, 15 adet 12 kg mutfak tüpü, 6 adet piknik tüpü, 12x15 m. kablo, 20 m. kırmızı kablo, 1120 m elektrik kablosu, 100 m elektrik kablosu borusu, 2 kg büyük inşaat çivisi, 8 adet havai fişek, çok miktarda pil ve 2 adet pil bloğu.” 

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