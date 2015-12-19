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Bilanço her geçen gün dahada artıyor 110 PKK'lı öldürüldü!

PKK'ya yönelik operasyonlarda Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta gerçekleştirilen süpürme operasyonunda bilanço her geçen gün dahada artıyor

Bilanço her geçen gün dahada artıyor 110 PKK'lı öldürüldü!
 PKK'ya yönelik operasyonlarda Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta gerçekleştirilen süpürme operasyonunda bilanço her geçen gün dahada artıyor

Kazdıkları hendeklerle mahalleleri yaşanmaz hale getirmeye çalışan terör örgütü mensuplarına karşı operasyonlarda 4. güne girildi.

Terörle mücadele kapsamında 4 gündür süren operasyonlarda Cizre'de 78,Silopi'de 6, Diyarbakır Sur'da 16 ve Mardin'in Dargeçit ilçesinde 10 olmak üzere toplam 110 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak Cizre'de devam eden operasyonda dün 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Cizre'de şu ana kadar toplam 69 PKK'lı terörist, Silopi'de ise 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

CİZRE'DE DÜN 14 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak Cizre'de devam eden operasyonda bugün 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Cizre'deki operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 78 olduğu belirtildi. Aramalarda PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan, biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

SİLOPİ'DE ŞU ANA KADAR 6 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde devam eden operasyonlarda ise şu ana kadar etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 6 olduğu öğrenildi. Aramalarda ise 4 pompalı tüfek, 2 av tüfeği ile 20 adet fişeği, 2 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi.

SUR'DA 1 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır Sur’da devam eden operasyonda ise 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ağır kayıp veren terör örgütü PKK, toplamda 110 terörist öldürüldü...

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