Big Brother yarışması - Big Brother yarışmacıları - Big Brother hangi kanalda - Big Brother hangi günler - Big Brother kızlar - Big Brother erkekler

Star TV yepyeni yarışması Big Brother Yarışmacıları kimler. Big Brother kimler yarışacak. Merakla beklenen Big Brother yarışmacıları belli oldu. İşte Big Brother yarışmasında yarışan kızlar ve erkekler.

Star TV yeni yarışması Big Brother nefes kesen bir rekabete sahne oluyor. Peki, Big Brother yarışmacıları kimlerden oluşuyor? Big Brother yarışma formatı ve kuralları neler? İşte merak edilen detaylar…

Big Brother Türkiye ilk bölümüyle heyecan ve aksiyonun limitini zorlamayı başardı. Dünyada 73 ülkede yayınlandıktan sonra nihayet ülkemizde de çekimlerine başlanan Big Brother Star TV ekranında seyirci karşısına çıkıyor. Asuman Krause tarafından sunuculuğu üstlenen yarışma zeka ve fiziksel güç gerektiren etaplardan oluşuyor.

100 gün devam edecek olan Big Brother da 8 kadın ve 8 erkek yarışmacının rekabetine şahitlik edeceğiz. Hazırlıkları 8 ay süren yarışma için 3 bin metrekareden oluşan muhteşem bir ev tasarlandı. Ayrıca, 180 kişiden oluşan yapım ekibi bulunuyor. 7 gün 24 saat izlenebilecek olan Big Brother için 110 kamera kullanıldı. Cumartesi akşamları eleme gecesi düzenlenirken, internet üzerinden yarışmacılar her an takip edilebilecek. Yarışmacıların dış dünya ile bağlantıları kesileceği için psikolojik savaş vermeleri gerekecek. Big Brother benzer formattaki yarışmalardan farklı kurallara göre hazırlandı. Öncelikli olarak yarışmacıların kişisel özellikleri ve birbirlerine karşı yaklaşımlarının olumlu yönde olması bekleniyor. Ayrıca, her gün verilen görevleri başarıyla tamamlamaları isteniyor. Oyun etapları ise elektrik üretimi, ağırlık kaldırma, bulmaca gibi farklı alanlardan meydana geliyor.

Birbirinden yetenekli yarışmacıların her alanda kendilerini ispat etmesi isteniyor. 100 günün sonunda Big Brother şampiyonu 1 milyon lira değerindeki büyük ödülün sahibi olacak. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu yarışmada adaylar zorlu elemlerden geçirildi. Yarışmacı olmaya hak kazanan isimler ise toplumun farklı kesimlerine ve yaş aralıklarında mensup bulunuyor. İzlenme rekorları kırmayı başarın ilk bölümün ardından seyirciler favorilerini belirlemeye başladı. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde günün konusu haline dönüşen Big Brother’in uzun süre gündem de kalması bekleniyor.