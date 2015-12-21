Big Brother Türkiye Youtube Canlı izle - Kayıt - Başvuru - Ne Zaman? - Hangi Kanalda?

Star TV Big Brother Türkiye Yarışması ne zaman başlayacak? Efsane şov ‘Big Brother’ yakında Star’da başlıyor.Yakında Star’da ‘Big Brother Türkiye’ adıyla yayınlanmaya başlayacak olan efsane program, tüm dünyada TV şovlarının miladı olarak kabul ediliyor. Star TV Big Brother Türkiye Yarışması başvuru formu ve şartları haberimizde....

‘Var mısın Yok musun’, ‘Wipe Out’, ‘Fear Factor’, ‘Master Chef’ gibi dünyanın en büyük televizyon markalarının yaratıcısı ve yapımcısı Endemol Shine’ın, 120 ülkede, 320 sezondan fazla yayınlanmış dev yapımı ‘Big Brother’ artık Türkiye’de.

Yakında Star’da ‘Big Brother Türkiye’ adıyla yayınlanmaya başlayacak olan efsane program, tüm dünyada TV şovlarının miladı olarak kabul ediliyor.

100 gün boyunca, eve dönüştürülmüş bir stüdyoda birlikte yaşayan, fiziksel güç gerektiren ve yeteneklerini yarıştırdıkarı oyunlardan başarıyla çıkmaya çalışan yarışmacılardan biri 100 günün sonunda büyük ödülün sahibi oluyor. Kuralların her an değiştiği, heyecanın zirvede olduğu program, bir TV şovundan çok bir sosyal hayat fenomeni.

Dünyada yayınlanan taklitlerinin aksine, ‘Big Brother’da öne çıkan birinci kural, yarışmacıların birbirleriyle pozitif rekabet ve dayanışma içerisinde olmaları. Yarışmacılar bunu yaparken de ‘Big Brother’ın, onlara verdiği, akıl sınırlarını zorlayan, aksiyon ve aldatmaca dolu oyunlarına karşı mücadele edecekler.

Yayınlandığı 120 ülke arasında özellikle İspanya, İngiltere, Avustralya ve Amerika’da defalarca ‘En İyi Reality Şov’ programı seçilen, tam 15 yıldır Amerika’da ‘en çok izlenen program’ olarak birincilik tahtından inmeyen ‘Big Brother’ ilk kez Türkiye’de.

Big Brother Türkiye ilk sezon yarışmacı başvuruları sona erdi. Yeni Sezon başvuruları için sitemiz ilerleyen zamanlarda yeniden aktive olacaktır. Bizi takip etmeye devam edin.