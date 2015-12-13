Big Brother Türkiye Yarışması Canlı İzle - Bayan Yarışmacılar - Erkek Yarışmacılar - Kızları - Saat Kaçta - Hangi Kanalda - Hangi Günler - Başvuru Formu

Amerika da 15 yıldır yayınlanan ve her sezon en iyi Reality Show olarak seçilen Big Brother şimdir Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Survivor’un Tv8’e transfer olması ve Tv8 ekranlarında da yakaladığı üstün başarı ile göz doldurması diğer kanallarında gözlerini kamaştırıyor. Star Tv ise bu konuda ilk çalışmasını yaptı ve dünyada göz dolduran reyting rekorları kıran Big Brother’u Türkiye getirme kararı aldı.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Survivor’un Tv8’e transfer olması ve Tv8 ekranlarında da yakaladığı üstün başarı ile göz doldurması diğer kanallarında gözlerini kamaştırıyor. Star Tv ise bu konuda ilk çalışmasını yaptı ve dünyada göz dolduran reyting rekorları kıran Big Brother’u Türkiye getirme kararı aldı.

Amerika da 15 yıldır yayınlanan ve her sezon en iyi Reality Show olarak seçilen Big Brother şimdir Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.