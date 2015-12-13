Big Brother Türkiye Yarışması Canlı İzle - Bayan Yarışmacılar - Erkek Yarışmacılar - Kızları - Saat Kaçta - Hangi Kanalda - Hangi Günler - Başvuru Formu
Amerika'da ekranlara gelen ve tam 15 senedir devamlı reytinglerde birinci olan Big Brother yarışması Türkiye'de başlar başlamaz adeta sansasyon yarattı, yarışmadaki güzek kızlar yakışıklı erkeklerin yanı sıra aralarında geçen sürtüşmeler kavgalar ve sarmaş dolaş aşkları ile Türkiye gündemini ve sosyal medyasını oldukça meşkul edecek gibi görünüyor, Big Brother Türkiye Yarışması Canlı izle - Big Brother Türkiye Yarışması Bayan Yarışmacılar - Big Brother Türkiye Yarışması Erkek Yarışmacılar - Big Brother Türkiye Yarışması Kızları - Big Brother Türkiye Yarışması Saat Kaçta - Big Brother Türkiye Yarışması Hangi Kanalda - Big Brother Türkiye Yarışması Hangi Günler gibi tüm bilgilere TRFUTBOL adresinde her hafta güncel olarak takip edebileceksiniz
13 Aralık 2015 Pazar 15:19
Amerika'da ekranlara gelen ve tam 15 senedir devamlı reytinglerde birinci olan Big Brother yarışması Türkiye'de başlar başlamaz adeta sansasyon yarattı, yarışmadaki güzek kızlar yakışıklı erkeklerin yanı sıra aralarında geçen sürtüşmeler kavgalar ve sarmaş dolaş aşkları ile Türkiye gündemini ve sosyal medyasını oldukça meşkul edecek gibi görünüyor, Big Brother Türkiye Yarışması Canlı izle - Big Brother Türkiye Yarışması Bayan Yarışmacılar - Big Brother Türkiye Yarışması Erkek Yarışmacılar - Big Brother Türkiye Yarışması Kızları - Big Brother Türkiye Yarışması Saat Kaçta - Big Brother Türkiye Yarışması Hangi Kanalda - Big Brother Türkiye Yarışması Hangi Günler gibi tüm bilgilere TRFUTBOL adresinde her hafta güncel olarak takip edebileceksiniz
Amerika da 15 yıldır yayınlanan ve her sezon en iyi Reality Show olarak seçilen Big Brother şimdir Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Amerika da 15 yıldır yayınlanan ve her sezon en iyi Reality Show olarak seçilen Big Brother şimdir Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Survivor’un Tv8’e transfer olması ve Tv8 ekranlarında da yakaladığı üstün başarı ile göz doldurması diğer kanallarında gözlerini kamaştırıyor. Star Tv ise bu konuda ilk çalışmasını yaptı ve dünyada göz dolduran reyting rekorları kıran Big Brother’u Türkiye getirme kararı aldı.
Star Tv ekranlarında yayınlanan Survivor’un Tv8’e transfer olması ve Tv8 ekranlarında da yakaladığı üstün başarı ile göz doldurması diğer kanallarında gözlerini kamaştırıyor. Star Tv ise bu konuda ilk çalışmasını yaptı ve dünyada göz dolduran reyting rekorları kıran Big Brother’u Türkiye getirme kararı aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.