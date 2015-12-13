Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

Tuğra, 19 yaşında,Ardahan’lı, futbolcu.

Annesi ile babası kendisi çok küçük yaştayken ayrılan Güzel yarışmacı, babasıyla görüşmediğini belirtti. Dayısı, anneannesi, dedesi ve annesiyle beraber yaşıyor. Ufaklığından beri tam bir futbol aşığı, yeşil sahalarda adeta rüzgar gibi esiyor. Fakat rujunu sürmeden de yeşil sahalara adım atmıyor. Kendine bayan yarışmacılardan daha çok, bay yarışmacıları rakip olarak görüyor fakat mutfağa girince harika mantı da açabildiğini söylüyor. Arkadaşlarına çılgınca şakalar yapmayı çok seviyor. Tuğra Big Brother Türkiye’den 1milyon lirayı kazanıp kendisini büyüten büyükanne ve dedesine güzel bir ev almak ve üniversite eğitimine yatırım yapmak istiyor.