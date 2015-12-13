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Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler
Big Brother Türkiye bayan Yarışmacısı Tuğra nereli, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra kaç yaşında?, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra kiminle aşk yaşıyor? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra fotoğrafları, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra daha önce hangi yarışmalara katıldı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra hangi dizilerde oynadı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra daha fazla bilgi ve biyografisi haberimizin detayladınra - TRFUTBOL Analiz Ekibi
13 Aralık 2015 Pazar 17:06
Big Brother Türkiye bayan Yarışmacısı Tuğra nereli, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra kaç yaşında?, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra kiminle aşk yaşıyor? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra fotoğrafları, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra daha önce hangi yarışmalara katıldı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra hangi dizilerde oynadı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Tuğra daha fazla bilgi ve biyografisi haberimizin detayladınra - TRFUTBOL Analiz Ekibi
Tuğra, 19 yaşında,Ardahan’lı, futbolcu.
Annesi ile babası kendisi çok küçük yaştayken ayrılan Güzel yarışmacı, babasıyla görüşmediğini belirtti. Dayısı, anneannesi, dedesi ve annesiyle beraber yaşıyor. Ufaklığından beri tam bir futbol aşığı, yeşil sahalarda adeta rüzgar gibi esiyor. Fakat rujunu sürmeden de yeşil sahalara adım atmıyor. Kendine bayan yarışmacılardan daha çok, bay yarışmacıları rakip olarak görüyor fakat mutfağa girince harika mantı da açabildiğini söylüyor. Arkadaşlarına çılgınca şakalar yapmayı çok seviyor. Tuğra Big Brother Türkiye’den 1milyon lirayı kazanıp kendisini büyüten büyükanne ve dedesine güzel bir ev almak ve üniversite eğitimine yatırım yapmak istiyor.
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