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Big Brother Türkiye yarışmacısı Seda Kimdir? Hakkında detaylı son dakika haberler

Big Brother Seda Kimdir? Big Brother Türkiye Yаrışmаcısı BBTR Seda Gümüşçü - Seda Gümüşçü Bоyu Kilоsu Haberi ile ilgili merak еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en sоn dаkikа bilgilеri ile 29 Şubаt 2016 Pаzаrtеsi tаrihindе yаyınlаnаn haberimizde. Big Brother Türkiye bаşlаdı. Yаrışmаcılаrа ilk görеvlеri vеrildi. Dаhа öncе birbirini hiç görmеmiş 8 kadın, 8 erkek 16 kişilik еv hаlkı, ‘Big Brother'ın kеndilеrinе vеrdiği görеvlеri hеr kоşuldа yеrinе gеtirmеklе sоrumlu. Big Brother yаrışmаcılаrını tеk tеk tаnıyаlım. Big Brother Türkiye yаrışmаcısı Seda ile ilgili merak еdilеnlеr haberimizde

Big Brother Türkiye yarışmacısı Seda Kimdir? Hakkında detaylı son dakika haberler

 Big Brother Türkiye başladı.Yarışmacılara ilk görevleri verildi. Daha önce birbirini hiç görmemiş 8 kadın, 8 erkek 16 kişilik ev halkı, ‘Big Brother’ın kendilerine verdiği görevleri her koşulda yerine getirmekle sorumlu. Big Brother yarışmacılarını tek tek tanıyalım. Big Brother Türkiye yarışmacısı Seda Gümüşçü kimdir? BBT Seda ile ilgili merak edilenler haberimizde.


Ev halkı 100 gün boyunca her yeni güne, bu evde tek kural koyucu olan ve bu kurallarını her an değiştirebilme gücü bulunan Big Brother’ın görevlerini başarıyla yerine getirmek için başlayacak. Ancak her hafta bir yarışmacı evden ayrılmak durumunda kalacak ve evden kimin gideceğine izleyicinin SMS oyları karar verecek. 

Aynı evde yaşayacak ve daha önce birbirini hiç görmemiş 8 kadın, 8 erkek 16 kişi belirlendi. ‘Big Brother’ evinden 100 günün sonunda birinci çıkacak kişi için rekor ödül ise 1 milyon lira olarak açıklandı. 
Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda Gümüşçü Kimdir? BBT Seda
SEDA GÜMÜŞÇÜ 

Diyarbakır doğumlu 29 yaşındaki Seda Satış Danışmanlığı yapıyor.

Çevresi tarafından güler yüzü ile tanınan Seda kendisini “entrika kraliçesi”olarak tanımlıyor. Konuşmayı çok seviyor. Seda’nın en belirgin özelliklerinden biri de temizlik takıntısı. Onu her gün toz alırken görmek münkünmüş, elinden toz bezi düşmezmiş. “Ev işlerinde rakip tanımam.” diyen Seda, yaprak sarması ve içli köfte yapımı konusunda oldukça iddialı. Bowling oynamak ve dans etmek hobileri arasında. Yatmadan önce oyuncak arısı ile dertleşirmiş. Seda Big Brother Türkiye’den 1milyon lirayı kazanıp ailesini borçlardan kurtarmak, kendisine güzellik merkezi açmak istiyor.

KURALLARI BIG BROTHER BELİRLEYECEK

16 kişilik ev halkı, ‘Big Brother’ın kendilerine verdiği görevleri her koşulda yerine getirmekle sorumlu. Big Brother’ın kimi zaman akıl sınırlarını zorlayan, aksiyon ve aldatmaca dolu oyunlarına karşı pozitif rekabet içinde başarıyla çıkmaya çalışacak ev halkının dış dünya ile hiçbir teması olmayacak. 

Ev halkı 100 gün boyunca her yeni güne, bu evde tek kural koyucu olan ve bu kurallarını her an değiştirebilme gücü bulunan Big Brother’ın görevlerini başarıyla yerine getirmek için başlayacak. Ancak her hafta bir yarışmacı evden ayrılmak durumunda kalacak ve evden kimin gideceğine izleyicinin SMS oyları karar verecek. 
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