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Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

Big Brother Türkiye bayan Yarışmacısı Seda Diyarbakır'da yaşıyor ve kozmetik üzerine satış danışmanlığı yapıyor, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda en son hangi yarışmalara katıldı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda kimle aşk yaşıyor, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda fotoğrafları, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda hakkında tüm bilgiler ve biyografisi haberin detayında TRFUTBOL Analiz Ekibi

Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler
 Big Brother Türkiye bayan Yarışmacısı Seda Diyarbakır'da yaşıyor ve kozmetik üzerine satış danışmanlığı yapıyor, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda en son hangi  yarışmalara katıldı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda  kimle aşk yaşıyor, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda fotoğrafları, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda  hakkında tüm bilgiler ve biyografisi haberin detayında  TRFUTBOL Analiz Ekibi

29 yaşında, Diyarbakır’lı, kozmetik satış danışmanı.

Big Brother Türkiye bayan yarışmacılarından Seda Gümüşçü 29 yaşında ve Diyarbakırlı. 1 milyon lira ödüllü Big Brother Türkiye yarışmasının birbirinden iddaalı 16 yarışmacısından biri olan Seda arkadaşlarını oldukça sert bir biçimde uyardı. Seda Gümüşçü şunları söyledi: “Ortak yaşamaya varım ama eşyalarımı kesinlikle başkalarına kullandırmam. 100 Gün boyunca yarışacağımız bu evden en son çıkacak kişi ben olacağım ve göreceksiniz 1 milyon liralık ödülü kesinlikle ben kazanacağım. hedefe ulaşmama kimse engel olamayacak” Big Brother Türkiye Seda sözlerini “Evin entrika kraliçesi benim!” diyerek sözlerini noktaladı.

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Big Brother TürkiyeSeda
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