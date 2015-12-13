Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Seda Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

29 yaşında, Diyarbakır’lı, kozmetik satış danışmanı.

Big Brother Türkiye bayan yarışmacılarından Seda Gümüşçü 29 yaşında ve Diyarbakırlı. 1 milyon lira ödüllü Big Brother Türkiye yarışmasının birbirinden iddaalı 16 yarışmacısından biri olan Seda arkadaşlarını oldukça sert bir biçimde uyardı. Seda Gümüşçü şunları söyledi: “Ortak yaşamaya varım ama eşyalarımı kesinlikle başkalarına kullandırmam. 100 Gün boyunca yarışacağımız bu evden en son çıkacak kişi ben olacağım ve göreceksiniz 1 milyon liralık ödülü kesinlikle ben kazanacağım. hedefe ulaşmama kimse engel olamayacak” Big Brother Türkiye Seda sözlerini “Evin entrika kraliçesi benim!” diyerek sözlerini noktaladı.