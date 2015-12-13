Big Brother Türkiye Yarışmacısı Rezan Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Rezan Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

Big Brother Türkiye bir başka iddaalı bayan yarışmacılarından olan Rezan 37 yaşında ve İstanbullu.. Rezan “ilk bakışta insanlara antipatik gelebilirim fakat aslında çok sevimliyim” diye konuştu. Big Brother yarışmasının çekici yarışmacılarından Rezan “Zaman ilerledikçe aslında ne kadar iyi bir insan olduğumu herkes çok daha iyi anlayacaktır. Bu ödülü kazanmaya mecburum. Nedeni çok borcum var ve bu borcumu mutlaka ödeyeceğim” diyor… Rezan; “Her an her şeyi yapabilirim!” diye devam etti.