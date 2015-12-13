Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Big Brother Türkiye Yarışmacısı İdil Naz Kaluç Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı İdil Naz Kaluç Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil Naz kimle aşk yaşıyor, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil Naz Arsel ile aşk yaşıyor mu? Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil Naz Arsel aşkı, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil Naz videoları, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil Naz fotoğrafları, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil nereli, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil kaç yaşında, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil daha önce hangi yarışmalara katıldı, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil hangi dizilerde oynadı, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil hakkında tüm bilgi ve biyografisini TRFUTBOL analiz ekibimizin hazırladığı haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Big Brother Türkiye Yarışmacısı İdil Naz Kaluç Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı İdil Naz Kaluç Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler
Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil Naz kimle aşk yaşıyor, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil Naz Arsel ile aşk yaşıyor mu? Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil Naz  Arsel aşkı, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil Naz videoları, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil Naz fotoğrafları, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil nereli, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil kaç yaşında, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil daha önce hangi yarışmalara katıldı, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil hangi dizilerde oynadı, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı İdil hakkında tüm bilgi ve biyografisini TRFUTBOL analiz ekibimizin hazırladığı haberimiz detayından ulaşabilirsiniz
20 yaşında, Sivaslı, öğrenci.
İdil Naz Kaluç kimdir?
Big Brother Türkiye’nin en aykırı yarışmacısı olacak gibi gözüken İdil 20 yaşında ve Benden Eğitimi öğrencisi. İstanbulda anne ve babası ile birlikte yaşıyor. Egosu ve hırsı olan insanlardan hiç hoşlanmadığını belirten yarışmacı kendisinin de egolu ve hırslı olduğunu ifade ediyor.
İdil Naz Kaluç Bu Tarz Benim yarışmasındaki tavırları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Hatırlanacağı üzere Bu tarz Benim yarışmasında Ecem ve İdil Naz Kaluç oldukça sert biçimde birbirlerine girmişlerdi.20 yaşında olan İdil Naz Kaluç şu an İstanbul’da ailesiyle birlikte ikamet etmektedir. Boyu 1.67 olan boyunda olan İdil Naz Kaluç 50 kilo. Bu Tarz Benim yarışmasında farkedilen isimlerden biri olan yarışmacının sosyal medyada yaklaşık olarak 20 bin takipçisi bulunmakta. Öğrenci olan İdil Naz Kaluç beden antrenörlüğü okuyor. Aynı zamanda Tenis ve pilates eğitmenliği de yapıyor. Oyuncu olmayı düşünen İdil Naz Kaluç, sosyal çevresi tarafından çok havalı olarak bilindiğini söylüyor.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Big Brother Türkiyeİdil Naz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
xccv 2 yıl önce

Sevdim

Cevapla
Beğenmedim! (0)