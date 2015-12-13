Big Brother Türkiye Yarışmacısı İdil Naz Kaluç Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı İdil Naz Kaluç Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

20 yaşında, Sivaslı, öğrenci.

İdil Naz Kaluç kimdir?



Big Brother Türkiye’nin en aykırı yarışmacısı olacak gibi gözüken İdil 20 yaşında ve Benden Eğitimi öğrencisi. İstanbulda anne ve babası ile birlikte yaşıyor. Egosu ve hırsı olan insanlardan hiç hoşlanmadığını belirten yarışmacı kendisinin de egolu ve hırslı olduğunu ifade ediyor.

İdil Naz Kaluç Bu Tarz Benim yarışmasındaki tavırları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Hatırlanacağı üzere Bu tarz Benim yarışmasında Ecem ve İdil Naz Kaluç oldukça sert biçimde birbirlerine girmişlerdi.20 yaşında olan İdil Naz Kaluç şu an İstanbul’da ailesiyle birlikte ikamet etmektedir. Boyu 1.67 olan boyunda olan İdil Naz Kaluç 50 kilo. Bu Tarz Benim yarışmasında farkedilen isimlerden biri olan yarışmacının sosyal medyada yaklaşık olarak 20 bin takipçisi bulunmakta. Öğrenci olan İdil Naz Kaluç beden antrenörlüğü okuyor. Aynı zamanda Tenis ve pilates eğitmenliği de yapıyor. Oyuncu olmayı düşünen İdil Naz Kaluç, sosyal çevresi tarafından çok havalı olarak bilindiğini söylüyor.