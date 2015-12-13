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Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen nereli? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen kaç yaşında Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen fotoğrafları, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen daha önce hangi yarışmalara katıldı? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen hangi dizilerde oynadı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen hakkında detaylı bilgilere haberimizin detayından ulaşabilirsiniz TRFUTBOL analiz

Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler
 Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen nereli? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen kaç yaşında Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen fotoğrafları, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen daha önce hangi yarışmalara katıldı? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen hangi dizilerde oynadı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen hakkında detaylı bilgilere haberimizin detayından ulaşabilirsiniz TRFUTBOL analiz
Gülşen, 26 yaşında,Malatya’lı, moda tasarımcısı
“O kadar fazla konuşuyorum ki; hak edişmiş olduğum bir lakabım bile var.” diyen Gülşen’e arkadaşları “corcorella” lakabını vermişler. Dağınıklığı ile çevresinde ün yaptığını, temizlik ve mutfak işlerinden hiç anlamadığını ve aynı zamanda hiç hazzetmediğini söylüyor. Ev işleri benim için vakit kaybı demektir diyen gülşen güzel görünmek konusunda ise aşırı derecede takıntılı. Hayatta en büyük korkusu verdiği 25 kiloyu geri almak ve fotoğraflarda eskiden olduğu gibi kilolu görünmek. Bisiklete binmek, güneşlenmek ve diyet kitapları okumak en sevdiği aktiviteler arasında. Gülşen Big Brother Türkiye’den 1 milyon lirayı kazanıp “minnoşlarım” dediği kız arkadaşlarıyla dünya turuna çıkmak istiyor.
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FotoğrafBig Brother TürkiyeGülşenBiyografi
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