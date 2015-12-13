Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gülşen Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

Gülşen, 26 yaşında,Malatya’lı, moda tasarımcısı

“O kadar fazla konuşuyorum ki; hak edişmiş olduğum bir lakabım bile var.” diyen Gülşen’e arkadaşları “corcorella” lakabını vermişler. Dağınıklığı ile çevresinde ün yaptığını, temizlik ve mutfak işlerinden hiç anlamadığını ve aynı zamanda hiç hazzetmediğini söylüyor. Ev işleri benim için vakit kaybı demektir diyen gülşen güzel görünmek konusunda ise aşırı derecede takıntılı. Hayatta en büyük korkusu verdiği 25 kiloyu geri almak ve fotoğraflarda eskiden olduğu gibi kilolu görünmek. Bisiklete binmek, güneşlenmek ve diyet kitapları okumak en sevdiği aktiviteler arasında. Gülşen Big Brother Türkiye’den 1 milyon lirayı kazanıp “minnoşlarım” dediği kız arkadaşlarıyla dünya turuna çıkmak istiyor.