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Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Gökçen kiminle aşk yaşıyor, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen nereli? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen kaç yaşında, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen daha önce hangi yarışmada bulundu, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen hangi dizilerde oynadı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen fotoğrafları, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen video izle, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen hakkında tüm detaylara sitemizden ulaşabilirsiniz - TRFUTBOL Analiz Ekibi

Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler
 Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Gökçen kiminle aşk yaşıyor, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen nereli? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen  kaç yaşında, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen daha önce hangi yarışmada bulundu, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen  hangi dizilerde oynadı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen  fotoğrafları, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen  video izle, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen  hakkında tüm detaylara sitemizden ulaşabilirsiniz - TRFUTBOL Analiz Ekibi
30 yaşında, Aydınlı, fitness antrenörü.
Big brother Türkiye’nin güzel yarışmacılarından birisi olan Gökçen Aslen Çerkez’dir. En iddaalı olduğu alan ise Çerkez mutfağı. Kendine bakmayı ve Bakımlı olmayı çok seviyor. “Big Brother Türkiye evine sarışınların ne kadar zeki olduğunu ispatlamaya geliyorum.” diyor. Arkadaş ve İş çevresi tarafından “tatlı cadı” olarak lakap takılan Güzel yarışmacı, Yarışma boyunca herkesle çok iyi iletişim kuracağı konusunda kendisine oldukça güveniyor. 1 Haftasını en çok spor yapmakla geçiren Güzel yarışmacı, fitness, ekstrem sporlar ile beraber yamaç paraşütüyle oldukça yakından ilgileniyor. En çok Kondüsyonuna güveniyor hatta bu konuda erkekleri bile zorlayacağından şüphesi yok. Big Brother Türkiye’den 1milyon lirayı kazanıp kendisine spor salonu açmak istiyor.
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Big Brother TürkiyeGökçen
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