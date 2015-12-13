Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Gökçen Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

30 yaşında, Aydınlı, fitness antrenörü.

Big brother Türkiye’nin güzel yarışmacılarından birisi olan Gökçen Aslen Çerkez’dir. En iddaalı olduğu alan ise Çerkez mutfağı. Kendine bakmayı ve Bakımlı olmayı çok seviyor. “Big Brother Türkiye evine sarışınların ne kadar zeki olduğunu ispatlamaya geliyorum.” diyor. Arkadaş ve İş çevresi tarafından “tatlı cadı” olarak lakap takılan Güzel yarışmacı, Yarışma boyunca herkesle çok iyi iletişim kuracağı konusunda kendisine oldukça güveniyor. 1 Haftasını en çok spor yapmakla geçiren Güzel yarışmacı, fitness, ekstrem sporlar ile beraber yamaç paraşütüyle oldukça yakından ilgileniyor. En çok Kondüsyonuna güveniyor hatta bu konuda erkekleri bile zorlayacağından şüphesi yok. Big Brother Türkiye’den 1milyon lirayı kazanıp kendisine spor salonu açmak istiyor.