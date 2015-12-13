Big Brother Türkiye Yarışmacısı Funda Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Funda Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

30 yaşında,Mersinli, öğretmen.

Big Brother Türkiye yarışmacısı Funda aslen Çanakkaleli ama İstanbul’da yalnız yaşıyor. 30 yaşında ve etrafında oldukça sakin biri olarak tanınıyor. Big Brother Türkiye’de aşk yaşamayı kesinlikle düşünmüyor. İlk başta kondisyonum fazla iyi değildi fakat buraya iman gücüyle geldiğimi düşünüyorum. Kimse bana aşık olmaya kalkmasın. Çünkü ben burada büyük ödüle konsantre olmak istiyorum. Seyirci benim sinirlendiğimi kesinlikle görmeyecek. 40-50 yaş grubu beni çok sever. Anne baba sizleri çok seviyorum. Benden desteğinizi esirgememenizi istiyorum. Sizin başınızı yere eğmeyeceğim. Bana güvenin. Bu dünyaya tekrar gelsem yine sizi tercih ederim.