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Big Brother Türkiye Yarışmacısı Funda Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Funda Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler
Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda kaç yaşında? Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda nereli? Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda fotoğraflları, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda daha önce hangi yarışmada oynadı, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda dizilerde oynadı mı?, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda hakkında tüm ilgileri TRFUTBOL analiz ekibinin hazırladığı haberimizin detayında bulabilrisiniz
13 Aralık 2015 Pazar 15:49
Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda kaç yaşında? Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda nereli? Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda fotoğraflları, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda daha önce hangi yarışmada oynadı, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda dizilerde oynadı mı?, Big Brother Türkiye Bayan Yarışmacısı Funda hakkında tüm ilgileri TRFUTBOL analiz ekibinin hazırladığı haberimizin detayında bulabilrisiniz
30 yaşında,Mersinli, öğretmen.
Big Brother Türkiye yarışmacısı Funda aslen Çanakkaleli ama İstanbul’da yalnız yaşıyor. 30 yaşında ve etrafında oldukça sakin biri olarak tanınıyor. Big Brother Türkiye’de aşk yaşamayı kesinlikle düşünmüyor. İlk başta kondisyonum fazla iyi değildi fakat buraya iman gücüyle geldiğimi düşünüyorum. Kimse bana aşık olmaya kalkmasın. Çünkü ben burada büyük ödüle konsantre olmak istiyorum. Seyirci benim sinirlendiğimi kesinlikle görmeyecek. 40-50 yaş grubu beni çok sever. Anne baba sizleri çok seviyorum. Benden desteğinizi esirgememenizi istiyorum. Sizin başınızı yere eğmeyeceğim. Bana güvenin. Bu dünyaya tekrar gelsem yine sizi tercih ederim.
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Anahtar Kelimeler:TürkiyeBig BrotherFunda
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