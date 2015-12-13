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Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler

Big Brother Türkiye bayan Yarışmacısı Çağla evde kimle aşk yaşıyor? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla nereli? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla kaç yaşında? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla fotoğrafları, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla daha önce hangi yarışmalara katıldı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla hangi dizilerde oynadı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla hakkında detaylı bilgi ve biyografisi - TRFUTBOL analiz ekibi

Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla Kimdir? - Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla Fotoğrafları ve Biyografisi Tüm bilgiler
 Big Brother Türkiye bayan Yarışmacısı Çağla evde kimle aşk yaşıyor? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla nereli? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla kaç yaşında? Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla fotoğrafları, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla daha önce hangi yarışmalara katıldı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla hangi dizilerde oynadı, Big Brother Türkiye Yarışmacısı Çağla hakkında detaylı bilgi ve biyografisi - TRFUTBOL analiz ekibi

33 yaşında, İstanbullu, yüzme antrönörü.
Milli futbol takımı oyuncusu olan rahmetli babası gibi tam bir spor aşığı olan Güzel yarışmacı, kondüsyon konusunda kendine oldukça güveniyor. Yüzme dalında birden fazla şampiyonluğun da sahibi. En önemli özelliği hırslı bir yapıya sahip olması. Arzu ettiği rekoru kıramadığı için duvarları bile yumruklamış. Sporcu bir kişiliği olmasına rağmen, giyim konusunda hiç mütevazi olmayı sevmiyor. Bordo renkli rujunu sürmeden dışarı çıkmadığını belirtiyor. Futbol maçlarını izlemeyi ve spor yapmayı çok seviyor. Çağla’nın yarışmadaki en büyük hayali ise 1 milyon lirayı kazanıp rahmetli olan babasının yaşarken sahip olamadığı evi almak ve babası adına bir heykel yaptırmak istiyor.
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Big Brother TürkiyeÇağla
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