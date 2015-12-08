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Big Brother Türkiye'nin Güzellerinden İdil Naz Kaluç'u Havuz Görüntüleri İle Nefes Kesti

Star TV'de yayınlanan Big Brother Türkiye yarışmasının güzel isimlerinden olan İdil Naz Kaluç'un havuz daki görüntüleri sosyal medyada en cok izlenenler arasına girdi

Big Brother Türkiye'nin Güzellerinden İdil Naz Kaluç'u Havuz Görüntüleri İle Nefes Kesti
 Star TV'de yayınlanan Big Brother Türkiye yarışmasının güzel isimlerinden olan İdil Naz Kaluç'un havuz daki görüntüleri sosyal medyada en cok izlenenler arasına girdi

Star TV'nin yeni yarışması Big Brother Türkiye'de öne çıkan isimlerden olan İdil Naz Kaluç'un havuz görüntüleri sosyal medyada yorumcuları tarafından çok çekici bulundu.

Tüm dünyada 'şov programlarının atası' olarak kabul edilen efsane program ' Big Brother Türkiye'de öne çıkan isim İdil Naz Kaluç havuz görüntüleri ile çok konuşuldu.

ÇOK ÇEKİCİ BULDULAR

Sosyal medyada pek çok kullanıcı İdil Naz Kaluç'un bu görüntülerini paylaştı ve çok çekici bulduğunu söyledi.

İşte o yorumlardan bazıları...



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Big Brother TürkiyeHavuzİdil Naz Kaluç
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