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Big Brother Türkiye İdil Naz Kaluç ve Arsel Öpüşme Görüntüleri Canlı Yayını Kestirdi

Big Brother Türkiye evinde canlı yayın sürerken İdil Naz Kaluç ve Arsel arasında yaşanan ve bir anda dudak dudağa öpüşmelerinin ardından canlı yayının kesilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

 Big Brother Türkiye evinde canlı yayın sürerken İdil Naz Kaluç ve Arsel arasında yaşanan ve bir anda dudak dudağa öpüşmelerinin ardından canlı yayının kesilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Yarışmada aşk yaşayan ve bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İdil Naz Kaluç ve Arsel'in dudak dudağa öpüşmeleri ortalığı karıştırdı.Sık sık kavga eden çift samimi görüntüler verirken, Arsel aniden İdil'i öpmeye başladı. Bu anlarda iddiaya göre Big Brother evinden canlı yayın da kesildi.
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İdil Naz KaluçArselCanlı Yayın
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