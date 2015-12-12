Big Brother Türkiye evini İdil Kaluç ve Arsel aşkı sardı

Star TV'de ekrana gelen Big Brother Türkiye'de İdil ve Arsel aşkı kavgalara sahne oldu



Big Brother Türkiye'de geçtiğimiz günlerde başlayan İdil ve Arsel aşkı oldukça fırtınalı geçiyor. Sık sık kavga eden ikili, yine kavga etti. İdil'in Arsel'i sakinleştirme çabaları görülmeye değer.



Arsel'in Gitmesini İstemiyorum



Big Brother Türkiye’nin güzel yarışmacısı İdil, Ev arkadaşlarıyla konuşmasında ”hepimizin adı çıkacak bu hafta olmasada önümüzdeki hafta çıkacak” diye konuştu. Sözlerine, eğer insanlar seni seviyorsa, ne zaman çıkacağının bir önemi yok diyerek devam eden idil, Arseli kendisine çok yakın gördüğünü bu nedenle gitmesini istemediğini belirtti.







İdil Naz Kaluç Kimdir?



Big Brother Türkiye'nin daha ilk bölümünden dikkat çeken İdil Naz Kaluç, daha önce Bu Tarz Benim yarışmasına da katılmış. 20 yaşında ve Beden Antrenörlüğü öğrencisi olan Kaluç aynı zamanda Tenis ve pilates eğitmenliği de yapıyor.



Sosyal medya üzerindeki yaklaşık onsekiz bin takipçisi ile dikkat çeken yarışmacı sosyal çevresi tarafından havalı olarak bilindiğini söylüyor.



19 yaşında olan İdil Naz Kaluç İstanbul'da yaşıyor. 167 boyunda olan İdil Naz Kaluç 50 kilo. Bu Tarz Benim başladığından bu yana İdil Naz Kaluç herkes tarafından merak edildiği için bütün bilgileri haberimizde topladık.



İdil Naz Kaluç Bu Tarz Benim yarışmasında yaptıkları ile dikkatleri çekmeyi sürdürüyor. Hatırlanacağı gibi Bu tarz Benim yarışmasında Ecem ve İdil Naz Kaluç fena halde birbirlerine girmişlerdi. Pek çok tartışmanın olduğu Bu Tarz Benim yarışmasında İdil Naz Kaluç yaptıkları ile dikkat çekiyor ki nitekim İdil bugün Google’da trend oldu. Peki İdil Naz Kaluç kimdir; işte detaylar…



19 yaşında olan İdil Naz Kaluç şu an İstanbul’da ikamet etmektedir. Boyu 1.67 olan boyunda olan İdil Naz Kaluç 50 kilo. Bu Tarz Benim yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri olan yarışmacının sosyal medyada yaklaşık 18 bin takipçisi bulunuyor. Öğrenci olan İdil Naz Kaluç beden antrenörlüğü okuyor. Aynı zamanda Tenis ve pilates eğitmenliği de yapıyor. Oyuncu olmayı düşünen İdil Naz Kaluç, sosyal çevresi tarafından havalı olarak bilindiğini söylüyor.



Big Brother İdil Naz, hangi yarışmayla ünlü olmuştu?



Egolu ve hırslı insanlarda hoşlanmadığını dile getiren İdil Naz Kaluç, kendisinin de egolu ve hırslı olduğunu ifade ediyor. Daha önce Bu Tarz Benim programına da katılan İdil Naz Kaluç, yarışmanın diğer isimleriyle sık sık karşı karşıya gelmişti. Aynı zamanda Tenis ve pilates eğitmenliği de yapan İdil Naz Kaluç, sosyal çevresi tarafından havalı olarak bilindiğini söylüyor.







