Big Brother Türkiye Evini 7/24 Canlı Full Hd Youtune İzle

Big Brother Türkiye başladı.Big Brother Türkiye evi 24 saat canlı ve ücretsiz olarak izlenebilecek. 7/24 Big Brother canlı yayını izlemek için akıllı telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz veya www.bigbrothertr.com web sitesinden ve Youtube linkinden BBT canlı izleyebilirsiniz...Big Brother Canlı Yayını İzlemek ve akıllı telefonunuza indirmek için haberimizde verdiğimiz linklere tıklayınız...





Big Brother Türkiye Endemol Shine Türkiye yapımcılığında ve Asuman Krause sunuculuğunda 28 kasım Cumartesi günü Star TV ekranlarında başlıyor. 24 saat canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacak Big Brother İzlemek için haberimizi takip etmeye devam edin...





Televizyon dünyasında ‘Tüm şovların miladı’ olarak kabul gören ‘Big Brother’, Endemol Shine Türkiye yapımcılığında ve Asuman Krause sunuculuğunda 28 Kasım Cumartesi, Star’da başlayacak.

‘Big Brother Türkiye – Gala’ yayınıyla ilk kez Türk izleyici ile buluşacak programın sunuculuğunu Asuman Krause yapacak.





1999 yılından bu yana İspanya, İngiltere, Avustralya ve Amerika’da defalarca ‘En İyi Reality Şov’ programı seçilen ve tam 15 yıl Amerika’da ‘en çok izlenen program’ olarak birincilik tahtından inmeyen ‘Big Brother’ artık Türkiye’de…





Bugüne kadar 120 ülkede, 320 sezondan fazla yayınlanan, sadece 2014 yılında dünyada 60 milyon kişi tarafından izlenen ‘Big Brother Türkiye’ için, 3 bin metrekarelik bir alanda, Türkiye’de bugüne kadar kurulmuş en büyük program stüdyosu hazırlandı.





EN BÜYÜK STÜDYO KURULDU





Şu anda; İtalya, İspanya, Filipinler, Meksika, Almanya, Fransa, Bulgaristan ve Balkanlar’da yayında olan ‘Big Brother’, Türkiye için aylar öncesinden hazırlıklara başlandı. 3 bin metrekarelik bir alanda, 80’den fazla kamera ve 120 mikrofonla her anı izlenecek ‘Big Brother’ evini, yayına taşımak için 300 kişi gece gündüz çalışarak, İstanbul’da bugüne kadar kurulmuş en büyük program platosunu hazırladı





ÖDÜL TAM BİR MİLYON LİRA





‘Big Brother Türkiye’ için başvuruda bulunan 37 bin 500 kişiyle tek tek görüşüldü. Aynı evde yaşayacak ve daha önce birbirini hiç görmemiş 8 kadın, 8 erkek ev arkadaşı belirlendi. ‘Big Brother’ evinden 100 günün sonunda birinci çıkacak kişi için rekor ödül ise 1 milyon lira olarak açıklandı.





KURALLARI





Dış dünya ile hiçbir temasın bulunmadığı evde, hem izleyenlere hem de ev halkına sıra dışı bir deneyim sunan ‘Big Brother’ ne derse o oluyor. Kural mı? Onu sadece ‘Big Brother’ biliyor. Ve bu kurallar her gün değişebiliyor. 16 kişi, 100 gün boyunca her yeni güne ‘Big Brother’ın o gün kendilerine vereceği görevleri yerine getirmek üzere başlıyor.





Big Brother, kimi zaman ev halkından eve elektrik üretmelerini kimi zaman dalgalı denizde suya düşmeden dik durabilmelerini istiyor.





Bu evde dışarı ile hiçbir temas yok. Bu evde kağıt kalem bile yok. Yeni, bilinmedik, zorlayıcı, eğlendirici, pozitif, öğretici, zekanın ve yeteneklerin konuştuğu bu sıra dışı dünya şimdi ilk kez Türkiye’de…





BİG BROTHER NEREDEN İZLENECEK?





‘Big Brother Türkiye’, akıllı telefonlardan, tabletlerden, web sitesinden ve ‘Big Brother Türkiye’ resmi Youtube kanalından 24 saat ücretsiz ve canlı olarak izlenebilecek. 28 Kasım Cumartesi günü Star TV’de saat 20.00’de başlayacak ‘Gala Yayını’nın hemen ardından www.bigbrothertr.com web sitesinden ve Youtube linkinden izlenebilecek. Aynı zamanda akıllı telefon ile tabletlerden ücretsiz olarak indirilebilecek ‘Big Brother Türkiye’ uygulamasından da 24 saat canlı ve ücretsiz olarak yayınlanmaya başlayacak.



Big Brother Türkiye Evi Canlı izlemek İçin Tıklayınız



‘Big Brother Türkiye’nin takip edileceği sosyal medya adresleri:





https://twitter.com/bbtr

https://www.facebook.com/BigBrotherTurk