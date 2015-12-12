Big Brother Türkiye evinde neler oluyor? - Big Brother Türkiye evinde İdil ve Arsel aşk mı yaşıyor?

Star TV'de ekrana gelen Big Brother Türkiye'de İdil ve Arsel aşkı kavgalara sahne oldu

Big Brother Türkiye'de geçtiğimiz günlerde başlayan İdil ve Arsel aşkı oldukça fırtınalı geçiyor. Sık sık kavga eden ikili, yine kavga etti. İdil'in Arsel'i sakinleştirme çabaları görülmeye değer.

Arsel’in Gitmesini İstemiyorum

Big Brother Türkiye’nin güzel yarışmacısı İdil, Ev arkadaşlarıyla konuşmasında ”hepimizin adı çıkacak bu hafta olmasada önümüzdeki hafta çıkacak” diye konuştu. Sözlerine, eğer insanlar seni seviyorsa, ne zaman çıkacağının bir önemi yok diyerek devam eden idil, Arseli kendisine çok yakın gördüğünü bu nedenle gitmesini istemediğini belirtti.

İdil Naz Kaluç Kimdir?

Big Brother Türkiye'nin daha ilk bölümünden dikkat çeken İdil Naz Kaluç, daha önce Bu Tarz Benim yarışmasına da katılmış. 20 yaşında ve Beden Antrenörlüğü öğrencisi olan Kaluç aynı zamanda Tenis ve pilates eğitmenliği de yapıyor.

Sosyal medya üzerindeki yaklaşık onsekiz bin takipçisi ile dikkat çeken yarışmacı sosyal çevresi tarafından havalı olarak bilindiğini söylüyor.

İdil Naz Kaluç 1.67 boyunda ve 50 kilodur. İstanbul'da anne ve babası ile yaşıyor.

Big Brother İdil Naz, hangi yarışmayla ünlü olmuştu?

Egolu ve hırslı insanlarda hoşlanmadığını dile getiren İdil Naz Kaluç, kendisinin de egolu ve hırslı olduğunu ifade ediyor. Daha önce Bu Tarz Benim programına da katılan İdil Naz Kaluç, yarışmanın diğer isimleriyle sık sık karşı karşıya gelmişti. Aynı zamanda Tenis ve pilates eğitmenliği de yapan İdil Naz Kaluç, sosyal çevresi tarafından havalı olarak bilindiğini söylüyor.