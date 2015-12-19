Big Brother Türkiye eleme potasında kimler var? - Big Brother Türkiye'de bu hafta kim elenecek? - Big Brother Türkiye'de bu hafta kim elendi?

Big Brother Türkiye – Haftanın Finali’nde eleme listesine giren isimler bu kez; Gökçen, Oktay, İdil ve Yasin oldu.

İzleyicilerden en az oy alan 4 yarışmacıdan biri, ‘Big Brother Türkiye’ evine veda edecek.

Yapımcılığını Endemol Shine Türkiye’nin üstlendiği, hafta içi her gün gündüz ve gece kuşağında star ’da ekrana gelen ‘Big Brother Türkiye’ evinde Cumartesi akşamı, 3. haftanın eleme heyecanı yaşanacak.

EV HALKI EN ÇOK GÖKÇEN’İN GİTMESİNİ İSTİYOR

Hafta içinde, ‘Big Brother Türkiye’ ev halkının yaptığı oylama sonucunda 3. haftanın eleme listesi oluştu. Evden gitmesi en çok istenen isim, geçen hafta olduğu gibi yine Gökçen’di. Ev halkının 7 oy verdiği Gökçen’den sonra eleme listesine Oktay ve İdil’in isimleri yazıldı. Seda ve Yasin 3’er oy alınca Big Brother, eleme listesine girecek dördüncü ismi belirleme görevini, evin lideri Funda’ya verdi. Seda ile yakın arkadaş olan Funda, tercihini Yasin’den yana kullandı.

Böylece, ‘Big Brother Türkiye’ evinin 3. hafta eleme listesi Gökçen, Oktay, İdil ve Yasin’den oluştu. Cumartesi akşamı, bu dört yarışmacıdan biri ‘Big Brother Türkiye’ evine ve aynı zamanda 1 milyon liralık rekor ödüle veda edecek.

İZLEYİCİLER EN AZ KİME OY VERECEK

‘Big Brother Türkiye’ izleyicileri, Perşembe günü saat 16.00’ya kadar evde kalmasını istediği adayın ismini BBTR mobil uygulamasından ya da cep telefonundan 6400’a mesaj göndererek destekledi. Cumartesi akşamı sonuçlar açıklanacak ve izleyicilerden en az oyu alan kişi ‘Big Brother Türkiye’ evine veda edecek.

Asuman Krause ’nin sunumuyla ‘Big Brother Türkiye – Haftanın Finali’ Cumartesi akşamı özetsiz yeni bölümüyle Star’da.

Yayın Günü: 19 Aralık Cumartesi

Yayın Saati: 21.45