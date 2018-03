Big Brother Bayan Yarışmacısı Tuğra Kimdir, Big Brother Bayan Yarışmacısı Tuğra Kaç yaşında, Big Brother Bayan Yarışmacıları

Big Brother Tuğra yarışamcısı kimdir, Big Brother yarışmacı kadrosu ve programda kimler yer alacak, Big Brother Tuğra anne ve dedesiyle yaşadığını ve babasıyla görüşmediğini dile getiren Tuğra futbolcu olduğunu ve yarışmayı kazanırsa dedesine bir ev almak istediğini ve ailesi tarafından ise erkeklerle yaşayacak bir kız olduğunu ve güçlü karakterli Tuğra diye söz ederken Bg Brother Tuğra dede anneanne dede annesinin desteklerini aldı.

100 gün devam edecek olan Big Brother da 8 kadın ve 8 erkek yarışmacının rekabetine şahitlik edeceğiz. Hazırlıkları 8 ay süren yarışma için 3 bin metrekareden oluşan muhteşem bir ev tasarlandı. Ayrıca, 180 kişiden oluşan yapım ekibi bulunuyor. 7 gün 24 saat izlenebilecek olan Big Brother için 110 kamera kullanıldı. Cumartesi akşamları eleme gecesi düzenlenirken, internet üzerinden yarışmacılar her an takip edilebilecek. Yarışmacıların dış dünya ile bağlantıları kesileceği için psikolojik savaş vermeleri gerekecek. Big Brother benzer formattaki yarışmalardan farklı kurallara göre hazırlandı. Öncelikli olarak yarışmacıların kişisel özellikleri ve birbirlerine karşı yaklaşımlarının olumlu yönde olması bekleniyor. Ayrıca, her gün verilen görevleri başarıyla tamamlamaları isteniyor. Oyun etapları ise elektrik üretimi, ağırlık kaldırma, bulmaca gibi farklı alanlardan meydana geliyor.

Birbirinden yetenekli yarışmacıların her alanda kendilerini ispat etmesi isteniyor. 100 günün sonunda Big Brother şampiyonu 1 milyon lira değerindeki büyük ödülün sahibi olacak. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu yarışmada adaylar zorlu elemlerden geçirildi. Yarışmacı olmaya hak kazanan isimler ise toplumun farklı kesimlerine ve yaş aralıklarında mensup bulunuyor. İzlenme rekorları kırmayı başarın ilk bölümün ardından seyirciler favorilerini belirlemeye başladı. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde günün konusu haline dönüşen Big Brother’in uzun süre gündem de kalması bekleniyor.