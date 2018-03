Big Brohter Yarışmacıları - Big Brohter Bayan Yarışmacıları - Big Brohter Funda Kimdir

Big Brother Funda Çanakkale'de yaşıyor.Funda 31 yaşında yarışmaya katılıyor.Big Brother Funda 1 Milyon parayı kazanırsa ailesini mutlu etmek ve ev gibi yatırımlar yapmayı düşündüğünü dile getirdi.Big Brother Funda hakkında bilinmeyenler yaşamı ve öyküsü hakkında bilinmeyenler, Big Brother Funda yarışmadı kimsenin kendisine aşık olmasını istemiyor.Dünyada 73 ülkede yayınlandıktan sonra nihayet ülkemizde de çekimlerine başlanan Big Brother Star TV ekranında seyirci karşısına çıkıyor. Asuman Krause tarafından sunuculuğu üstlenen yarışma zeka ve fiziksel güç gerektiren etaplardan oluşuyor.

100 gün devam edecek olan Big Brother da 8 kadın ve 8 erkek yarışmacının rekabetine şahitlik edeceğiz. Hazırlıkları 8 ay süren yarışma için 3 bin metrekareden oluşan muhteşem bir ev tasarlandı. Ayrıca, 180 kişiden oluşan yapım ekibi bulunuyor. 7 gün 24 saat izlenebilecek olan Big Brother için 110 kamera kullanıldı. Cumartesi akşamları eleme gecesi düzenlenirken, internet üzerinden yarışmacılar her an takip edilebilecek. Yarışmacıların dış dünya ile bağlantıları kesileceği için psikolojik savaş vermeleri gerekecek. Big Brother benzer formattaki yarışmalardan farklı kurallara göre hazırlandı. Öncelikli olarak yarışmacıların kişisel özellikleri ve birbirlerine karşı yaklaşımlarının olumlu yönde olması bekleniyor. Ayrıca, her gün verilen görevleri başarıyla tamamlamaları isteniyor. Oyun etapları ise elektrik üretimi, ağırlık kaldırma, bulmaca gibi farklı alanlardan meydana geliyor.