ABD Başkanı Barack Obama ve ailesinin kaldığı Beyaz Saray'ın Batı girişinde meydana gelen silah sesleri üzerine, Beyaz Saray'ı korumakla yükümlü ABD Gizli Servis'i alarma geçti. Başkan Obama'nın silah sesleri geldiği sırada Beyaz Saray'da olmadığı açıklanırken, Beyaz Saray'ın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi, sarayın çevresi boşaltıldı. Paniğe ve güvenlik güçlerinin alarma geçmesine yol açan olay yüzünden Beyaz Saray'a giriş çıkışlar durdurulurken, ateş ettiği öne sürülen şüpheli bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyaz Saray'a Teröristler Saldırdı! ABD Alarma Geçti!
Beyaz Saray’ın bulunduğu çevrede Obama ve Ailesi içerdeyken silah sesleri yükseldi, olayın üzerine ABD Gizli Servis’i alarma geçti.
20 Mayıs 2016 Cuma 21:32
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Beyaz SarayTerörist SaldırıABDBeyaz Saraya Saldırı
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.