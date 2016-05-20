Beyaz Saray'a Teröristler Saldırdı! ABD Alarma Geçti!

ABD Başkanı Barack Obama ve ailesinin kaldığı Beyaz Saray'ın Batı girişinde meydana gelen silah sesleri üzerine, Beyaz Saray'ı korumakla yükümlü ABD Gizli Servis'i alarma geçti. Başkan Obama'nın silah sesleri geldiği sırada Beyaz Saray'da olmadığı açıklanırken, Beyaz Saray'ın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi, sarayın çevresi boşaltıldı. Paniğe ve güvenlik güçlerinin alarma geçmesine yol açan olay yüzünden Beyaz Saray'a giriş çıkışlar durdurulurken, ateş ettiği öne sürülen şüpheli bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.