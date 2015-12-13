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Batman v Superman Adaletin Şafağı Fragmanı Film izle

25 Mart 2016 tarihinde ülkemizde vizyona girmesi beklenen film serinin 2. bölümü niteliğinde devam ediyor, heycanın biran olsun düşmediği filmin fragmanını haberimizin detayında izleyebilirsiniz

 25 Mart 2016 tarihinde ülkemizde vizyona girmesi beklenen film serinin 2. bölümü niteliğinde devam ediyor, heycanın biran olsun düşmediği filmin fragmanını haberimizin detayında izleyebilirsiniz

Aksiyon, Macera ve göz dolduran fantastik ögeleriyle Man of Steel filmini en farklı ve en iyi yönetmenlerden biri Zack Snyder’ın bakış açısıyla izleme imkanını bulmuştuk. yine Zack Snyder’ın yönetmenliği yaptığı ve senaryosuna da katkıda bulunduğu Batman Süpermene Karşı Adaletin Şafağı 2016 yılının Mart ayında seyirciyle buluşuyor. Batman filminin vazgeçilmez senaristi David S. Goyer’la birlikte yazılan hikaye milyonlarca kişi tarafından en çok merak edilen filmler arasına girmeyi başarmış ve duyurulduğu günden beri büyük bir merakla beklenmiştir. Batman karakterine bu kez Ben Affleck hayat veriyor ve yeni süpermen filminde gördüğümüz Henry Cavill yine aynı şekilde kalıyor ve Jena Malone ve Gal Gadot’u da onlara eşlik ederek kamera karşısına geçiyor. Filmin 3 saati bulan bir izlenim süresi olacağı tahmin ediliyor.1986 senesinde yayınlanan kitaptan uyarlanacak olan Batman v Superman’ı sinemalarda ilk çıktığı andan itibaren keyifle izleyebileceksiniz.
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