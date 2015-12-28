Baskın Karabasan fragmanı film izle

Baskın beş polisin gece devriyesi sırasında gelen yardım çağrısı üzerine destek için gittikleri terkedilmiş tarihi bir Osmanlı karakolunda başlarına gelenleri konu alıyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nin “Midnight Madness” seçkisi kapsamında gerçekleştiren Baskın, Can Evrenol’un aynı adlı ödüllü kısa filminden uyarlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturuyor; başrollerde ise Görkem Kasal, Muharrem Bayrak, Mehmet Akif Budak ve Mehmet Fatih Dokgöz yer alıyor.