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Baskın Karabasan fragmanı film izle

2016 Yılının Ocak ayında vizyona girecek olan Baskın Karabasan filmi 5 polis arkadaşın başından geçen gerilim dolu dakikaları anlatıyor Baskın Karabasan fragmanı film izle yapım hakında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz

Baskın Karabasan fragmanı film izle
2016 Yılının  Ocak ayında vizyona girecek olan Baskın Karabasan filmi 5 polis arkadaşın başından geçen gerilim dolu dakikaları anlatıyor Baskın Karabasan fragmanı film izle yapım hakında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz

 Baskın beş polisin gece devriyesi sırasında gelen yardım çağrısı üzerine destek için gittikleri terkedilmiş tarihi bir Osmanlı karakolunda başlarına gelenleri konu alıyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nin “Midnight Madness” seçkisi kapsamında gerçekleştiren Baskın, Can Evrenol’un aynı adlı ödüllü kısa filminden uyarlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturuyor; başrollerde ise Görkem Kasal, Muharrem Bayrak, Mehmet Akif Budak ve Mehmet Fatih Dokgöz yer alıyor.
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