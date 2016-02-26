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Başkanlık sistemi için referandum ne zaman yapılacak?

Cumhurbаşkаnlığı Sözcüsü Kаlın, "Erkеn seçim ihtimаli yоk. Yеni Anаyаsа ve Başbakanlık için 2 аyrı rеfеrаndum yаpılаbilir. "dеdi

Başkanlık sistemi için referandum ne zaman yapılacak?

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, erken seçim ihtimalinin olmadığını ama yeni anayasa ve başkanlık için iki ayrı referandum yapılabileceğini söyledi.

ERKEN SEÇİM YOK

Yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Kalın, "Kesin bir dille ifade edebilirim ki yeni bir anayasa için erken seçim yapılmayacak" dedi.

İKİ SANDIK KURULABİLİR

Cumhurbaşkanlığının mevcut parlamento tarafından bir yeni anayasa yazılmasını arzu ettiğini belirten Kalın, ancak böyle bir anayasanın referanduma sunulmasının gerekeceğini söyledi.

Kalın "Sayın Cumhurbaşkanı'nın teklif ettiği gibi iki ayrı yol izlenebilir; başkanlık sistemini de içeren yeni anayasa konusunda bir referandum yapılabilir, ya da başkanlık sistemi ayrı olarak millete referandumla taşınabilir" dedi.
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