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Başkanlığı Kazanan CHP'li Hüseyin Keleş Hayatını Kaybetti
CHP Besni İlçe Kongresinde hafta sonu gerçekleşen seçimi kazananı olan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Keleş bugün bir anda geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetti, hali hazırda başkan olan ve seçimle güvenoyu tazeleyen Hüseyin Keleş sabaha karşı hayata gözlerini yumdu
07 Aralık 2015 Pazartesi 14:05
CHP Besni İlçe Kongresinde hafta sonu gerçekleşen seçimi kazananı olan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Keleş bugün bir anda geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetti, hali hazırda başkan olan ve seçimle güvenoyu tazeleyen Hüseyin Keleş sabaha karşı hayata gözlerini yumdu
İki gün önce CHP Besni İlçe Başkanlığına aday olan ve yeniden başkan seçilen Hüseyin Keleş hayatını kaybetti.Keleş, sabaha karşı evinde rahatsızlandı. Kendi aracıyla hastaneye giden Hüseyin Keleş’in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalesine rağmen kurtarılamayan Hüseyin Keleş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hüseyin Keleş ve Zeki Ketteoğlu’nun yarıştığı genel kurulda 186 delegeden 167’si oy kullanmış, Hüseyin Keleş 107 oy, Zeki Ketteoğlu ise 59 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayılmıştı. Hüseyin Keleş yeniden başkanlığa seçilmişti. (İHA)
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