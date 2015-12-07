Başkanlığı Kazanan CHP'li Hüseyin Keleş Hayatını Kaybetti

CHP Besni İlçe Kongresinde hafta sonu gerçekleşen seçimi kazananı olan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Keleş bugün bir anda geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetti, hali hazırda başkan olan ve seçimle güvenoyu tazeleyen Hüseyin Keleş sabaha karşı hayata gözlerini yumdu

07 Aralık 2015 Pazartesi 14:05