Başbakan Ahmet Davutoğlu Joe Biden ile Musul'u görüştü

Başbakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, görüşme talebi ABD Başkan Yardımcısı Biden'den geldi. Görüşmede Başbakan Davutoğlu, Biden'e Başika kampındaki eğitim faliyetleri ve kampın güvenliğine ilişkin tedbirler hakkında bilgi verdi.



Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik Türkiye'nin hassasiyetle yaklaştığını da vurgulayan Davutoğlu, aynı hassasiyeti tüm ülkelerden beklediklerini belirtti. Türkiye'nin IŞİD ile mücadele çerçevesinde Bağdat ile eşgüdüm içerisinde hareket edeceğini de söyleyen Davutoğlu, bu kapsamda Dışişleri ve MİT müsteşarının Irak Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiğini hatırlattı. Davutoğlu ve Biden gelişmelere göre yeniden temas kurma konusunda da mutabık kaldı.



