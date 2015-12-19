Barzani'den PKK'nın Beklemediği Sert Açıklama

Suriye'nin kuzeyinde perşembe günü Barzani taraftarlarının düzenlediği ''Kürdistan Bayrağı Günü'' törenine PYD'ye bağlı teröristlerin sert müdahalesine tepki gösteren Mesut Barzani, PYD'yi ''sözde Kürt'' ilan etti.

Barzani yönetiminin kullandığı Kürdistan bayrağını, PKK ve ona bağlı Kürt terör örgütleri kabul etmiyor.

''PİŞMAN OLUP UTANACAKLAR''

İrak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Kürdistan Bayrağı Günü'nde, Kuzey Suriye'de yapılan müdahale konusunda, Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) kanton yönetimi için, ''Birgün pişman olup, utanacaklar'' dedi.

''SÖZDE KÜRT OLAN BU KİŞİLER..''

Rudaw'ın Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanan açıklamayı aktardığına göre Mesud Barzani, 17 Aralık Kürdistan Bayrağı Günü’nde yapılan saldırılara direnen Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS), ''bir Kürt ferdi olarak'' teşekkür ettiğini bildirdi.

Barzani, ''Sözde Kürt olan bu kişilerin bütün çabasına rağmen, bayrağın yere düşmesine engel olmanız takdire şayandır'' dedi. Barzani, ''Kürt olduklarını iddia eden bu grupların yaptığını, işgalciler bile yapmamıştır'' diyerek, ''Bir gün pişman olup utanacaklar'' dedi.