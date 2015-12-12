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Barış Arduç soyundu sosyal medya bir anda karıştı

Kiralık Aşk dizisinde Ömer karakteri ile bir çok kişinin hayallerini süsleyen Barış Arduç son yayınlanan bölümündeki çıplak görüntüleri sosyal medyayı adeta yıktı, Barış Arduç'un çıplak görüntülerinin ardından twitter'da yer yerinden oynadı

Barış Arduç soyundu sosyal medya bir anda karıştı
 Kiralık Aşk dizisinde Ömer karakteri ile bir çok kişinin hayallerini süsleyen Barış Arduç son yayınlanan bölümündeki çıplak görüntüleri sosyal medyayı adeta yıktı, Barış Arduç'un çıplak görüntülerinin ardından twitter'da yer yerinden oynadı
Kiralık Aşk' dizisinde spor sahnesinde üstsüz görülen Barış Arduç, genç kızları çılgına çevirdi. Aynı sahnede vücuduna oldukça fazla miktarda yağ sürüldüğü görülen Arduç'un bu görüntüsüne sosyal medya kullanıcıları "Neden bu kadar yağ sürmüşler, sanki güreşlere katılacak", "Kırkpınar'a çağıralım da boşa gitmesin" gibi yorumlar yaptılar.



İşte o sahne hakkında yapılan yorumlardan bazıları...

Miray @rentaloflove. Allah kahretmesin seni vicdansız @baris_arduc kalbim dayanmadı

ARDUCUNKİ @ask__arduc. Ömer diyorum üstünü mü giyinse ateş basıyo da buraları @baris_arduc

Sudeeegizem @Sudeeegizem. Cennetten düşüp oyuncu olmuş valla ahzhshshhs Barış Arduç yakışıklılığı

Hacer Bayraktar @HacerBayrakta11. Allah peygamber askina barış Arduç spor yaparken çekmeyin arkadaşım şu diziyi

Büşbüş @busraaktepe4. İnsan mısın sen @baris_arduc

MBFC'NİN PRENSESİ @Serhatkolik. Lannnnn o nasıl ip çekme , lan kalbim sıkıştı atmıyo, sjjajsj kaslarını yediğiiimmm. #neseninlenesensiz @baris_arduc

Betül @KiralikF. Bölüm barış Arduç ve kasları ile devam ediyor efenim #neseninlenesensiz

Müjgan @mujganofficial. Senin kızlarla zorun ne ? Spor yaparken bizi öldürecektin @baris_arduc #kiralıkaşk

hanife @ousan_hanifenur. Barış arduç'u izledikçe kendimi günaha girmiş gibi hissediyorum olum şu adamin üstüne bişey giydirin #kiralikaşk #neseninlenesensi
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Anahtar Kelimeler:
Barış ArduçKiralık Aşk
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