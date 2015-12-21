Barış Arduç Kimdir? - Kiralık Aşk Ömer Gerçek Adı Ne? Barış Arduç Kasları Fotoğrafları

Star tv ekranlarının yeni dizisi kiralık Aşk kadrosu ile göz dolduruyor dizinin oyuncularından Ömer karakterini canlandıran Barış Arduç kimdir? Barış Arduç dizideki rolu ve özel hayatıyla ilhgili bilgileri makalemizin devamında bulabilirsiniz.

Kiralık Aşk Ömer Gerçek Adı Ne? Barış Arduç kimdir?

Yapımcılığını 1 Erkek 1 Kadın’ın yapımcısı Müge Turalı’nın kurduğu yeni şirketi olan Ortaks Yapım’ın üstlendiği yeni dizide; kendi halinde yaşayan garson bir kızın bir günde değişen hayatı ve aşkın komik halleri anlatılıyor.Dizinin konusu;Tam her şey bitti dediği anda kapısını çalan mucizeye hayır diyemeyen Defne, 6 aylık bir aşk oyunu teklifini kabul eder. Buna göre, ülkenin en başarılı iş adamlarından birini kendisine aşık etmek zorundadır. Bu yoldaki en büyük yardımcısı ise gerçekten aşık olduğu adamdır. Bu korkunç karmaşa, çılgın bir aşk üçgenine dönüşürken, hayatın en gerçek sorularından biriyle yüzleşir Defne: Aşkımızı biz mi seçeriz, yoksa o mu bizi seçer?

Senaryosunu Meriç Acemi’nin yazdığı dizinin başrollerinde Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci ve Sinem Öztürk yer alırken, yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor.

Barış Arduç kimdir?

Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde doğmuştur. Ekol Drama’da oyunculuk eğitimi aldı. 187 cm boyunda ve kahverengi gözlü. Barış fotomodellik ve dublaj sanatçılığı yaptı, aynı zamanda Yüzme, futbol ve dalgıçlık sporları ile ilgilenmektedir. Paramparça klibinde oynadıktan sonra dizilerde rol almaya başlamıştır. Dinle Sevgili, küçük Hanımefendi, Pis Yedili gibi dizilerde oynadıktan sonra , Benim İçin Üzülme dizisinde Ahmet karakterini canlandırdı. Bu rol ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Gupse Özay ile aşk yaşadığı iddia edilmektedir.