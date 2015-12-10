Balıkesirli emekliden ilginç vasiyet

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Alınan bilgiye göre, Altınova’nın Sahil mevkiinde bulunan İskele-Çamlık Sitesi’nde ikamet ettiği öğrenilen Mesut Yasa adlı Almanya’dan emekli işçi evinde ölü bulundu. Uzun süre Almanya‘da bir fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra 1990 yılında emekli olarak Altınova Sahil mevkiinden ev alarak burada ikamet etmeye başlayan Yasa, geçtiğimiz Pazar günü bakkalına telefon ederek sipariş verdi. Bakkala sipariş verirken rahatsız olduğunu da belirten Mesut Yasa’nın evine giden site yöneticileri ve komşuları kapı zilini ısrarla çalmalarına rağmen içeriden yanıt alamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin gelmesiyle evin giriş kapısının kırılmasıyla içeri giren jandarma ekipleri ve site yöneticileri talihsiz adamın yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı. Geçirdiği kalp krizi sonrasında öldüğü öğrenilen Mesut Yasa’nın cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.



CEP TELEFONU AVUCUNA SIKIŞTIRILDI

Babasının kesinlikle dini bir cenaze töreni yapılmamasını istediğini belirten küçük kızı Gülçin babasının vasiyetinin yerine getirilmesini istedi. Bunun üzerine Ayvalık Devlet Hastanesi Morgundan alınarak Altınova kabristanına götürülüp hiç bir dini cenaze töreni yapılmayan Mesut Yasa’nın cenazesi, yıkanmadan, üzerinde kazağı, eşofmanı ve hiç yanından ayırmadığı cep telefonuyla defnedildi. Cenaze defnedilirken yine talebi üzerine cep telefonu Mesut Yasa’nın avucuna sıkıştırıldı.

Almanya’dan emekli olduktan sonra yaklaşık 25 senedir Altınova’daki evinde ikamet eden Mesut Yasa’nın, Öznur ve Gülçin adlı iki yetişkin kızının Almanya’da yaşadığı öğrenildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olarak nitelendirilen Altınova’da, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden 77 yaşındaki emekli gurbetçi işçi, vasiyeti üzerine dini tören yapılmadan elbiselerinin yanı sıra pili takılı ve hattı açık telefonuyla toprağa verildi.