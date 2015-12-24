Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakım onarım nedeni ile kapalı olan Bolu Dağı Tüneli açılıyor

Bolu Dağı Tünelinde devam eden bakım onarım çalışmalarının ardından kapanan Bolu Dağı kesimi İstanbul yönündeki olan bölüm yarın saat 17:00 itibari ile yeniden açılacak

Bakım onarım nedeni ile kapalı olan Bolu Dağı Tüneli açılıyor
 Bolu Dağı Tünelinde devam eden bakım onarım çalışmalarının ardından kapanan Bolu Dağı kesimi İstanbul yönündeki olan bölüm yarın saat 17:00 itibari ile yeniden açılacak

Üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle saat 08.00'de kapatılan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, yarın saat 17.00'de açılacak.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada,otoyolun Bolu Dağı Tüneli'ndeki bugün saat 16.00'da bitirilmesi planlanan üst yapı onarım çalışmalarının tamamlanamadığı belirtilerek bu nedenle çalışmalara yarın da devam edileceği ifade edildi.

Söz konusu kesimde yapılan çalışmaların uzaması sebebiyle ulaşıma kapalı olan İstanbul istikametinin yarın saat 17.00'de trafiğe açılacağı bildirildi.

Sürücülerin yolun kapalı olan kesimindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiğine işaret edilen açıklamada, trafiğin Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildiği kaydedildi.

Kaynak : AA

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı Tüneli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.