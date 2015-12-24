Bakım onarım nedeni ile kapalı olan Bolu Dağı Tüneli açılıyor

Üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle saat 08.00'de kapatılan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, yarın saat 17.00'de açılacak.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada,otoyolun Bolu Dağı Tüneli'ndeki bugün saat 16.00'da bitirilmesi planlanan üst yapı onarım çalışmalarının tamamlanamadığı belirtilerek bu nedenle çalışmalara yarın da devam edileceği ifade edildi.
Söz konusu kesimde yapılan çalışmaların uzaması sebebiyle ulaşıma kapalı olan İstanbul istikametinin yarın saat 17.00'de trafiğe açılacağı bildirildi.
Sürücülerin yolun kapalı olan kesimindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiğine işaret edilen açıklamada, trafiğin Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildiği kaydedildi.
Kaynak : AA